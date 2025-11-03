As alternativas que o Juventude ganha para o jogo diante do Sport

Após a derrota para o Palmeiras, o Juventude precisa virar a chave rapidamente. O time alviverde volta a campo já nesta quarta-feira (5), às 19h, quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.
E o técnico Thiago Carpini terá reforços importantes à disposição para tentar reencontrar o caminho das vitórias. Para o confronto, o treinador contará com os retornos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Jadson e do atacante Gabriel Taliari, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O meia Lucas Fernandes também viajou com a delegação e está recuperado de lesão.
Se o técnico optar pela manutenção dos três zagueiros diante do Sport, a formação inicial pode ter: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Jadson e Alan Ruschel; Taliari e Gilberto (Nenê).
O volante Mandaca continua na fase final de recuperação. O planejamento inicial é para ele retornar diante do Vasco, no próximo sábado, na partida que acontece no Rio de Janeiro. No entanto, isso dependerá das próximas avaliações realizadas pela comissão técnica.
— O Mandaca faz muita falta. O Peixoto supriu bem, está ocupando o espaço dele, mas é um jogador que vinha sendo um dos nossos pilares. Evoluiu muito o Mandaca de 2023 para agora. O nosso planejamento é para que quinta-feira ele viaje e nos encontre no Rio de Janeiro. A gente vai discutir um pouquinho, mas eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque nesse momento ele não pode bater e voltar — afirmou o técnico Thiago Carpini.
A delegação já viajou nesta segunda-feira (3) para São Paulo e depois para Recife. Nesta terça, o treino será no CT do Náutico. Na quinta, após a partida, ocorrerá a viagem para o Rio de Janeiro.