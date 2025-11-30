Esportes

Após rebaixamento, Juventude anuncia saída do executivo Júlio Rondinelli

Profissional estava no clube desde abril de 2023 e encerra seu ciclo após o time não conseguir atingir o objetivo da permanência na Primeira Divisão

Maurício Reolon

