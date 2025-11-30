Após rebaixamento, Juventude anuncia saída do executivo Júlio Rondinelli

Rondinelli encerrou seu ciclo no clube alviverde. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Após a confirmação do rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Juventude anunciou a primeira mudança significativa no seu departamento de futebol. O diretor executivo Júlio Rondinelli não vai permanecer no cargo para 2026.

Segundo a nota divulgada, a decisão ocorreu em comum acordo. Rondinelli chegou ao Alfredo Jaconi em abril de 2023 e foi peça fundamental na montagem dos elencos das três temporadas seguintes. No primeiro ano, trouxe o técnico Thiago Carpini, com quem havia trabalhado no Água Santa, para a retomada na Série B, que culminou com o acesso à elite e o vice-campeonato.

No ano seguinte, mesmo com as limitações financeiras, o Ju conseguiu formar um time competitivo, com alguns jogadores que chegaram como apostas, e garantiram a manutenção na Série A e o vice-campeonato gaúcho.

Nos próximos dias, o clube deve anunciar um substituto para a função. A montagem do time para 2026 também deve ser acelerada a partir da queda na Série A. O goleiro Pedro Rocha, da Ponte Preta, e o lateral-direito Marcelinho, do Remo, estão entre os nomes cotados para reforçarem o Verdão no próximo ano.

Por outro lado, vários atletas devem deixar o Alfredo Jaconi ao término da temporada.

Nota oficial

"O Esporte Clube Juventude comunica que, em decisão de comum acordo, o Diretor Executivo de Futebol Júlio Rondinelli está deixando o cargo. Ao longo de sua passagem pelo Alfredo Jaconi, Rondinelli demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo entendimento da identidade, da história alviverde e das exigências da torcida Jaconera.

Contratado em abril de 2023, Rondinelli foi peça central na formação dos elencos das últimas três temporadas, período marcado por conquistas relevantes, como o vice-campeonato da Série B e, posteriormente, a manutenção do Clube na elite do futebol brasileiro e o vice-campeonato gaúcho. Seu trabalho teve impacto direto na consolidação de um ciclo de resultados importantes dentro e fora de campo.

Como é natural no futebol, ciclos se encerram, mas o reconhecimento permanece. O Esporte Clube Juventude agradece a Júlio Rondinelli pela integridade no trabalho, entrega e pelo comprometimento demonstrado nestas três temporadas, desejando êxito em seus próximos desafios. As portas do Clube seguem abertas para futuros reencontros".











