Após marcar data, Caxias adia começo da pré-temporada

Grupo de jogadores tem nova data para apresentação. Porthus Junior / Agencia RBS

Na última segunda-feira (3), o Caxias surpreendeu com o anúncio de começo da sua pré-temporada de forma bem antecipada. Os trabalhos sob o comando da nova comissão técnica iniciariam na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, no Estádio Centenário. Contudo, três dias depois, o clube anunciou uma mudança.

A pré-temporada Grená sofreu uma alteração na sua data e não será mais no dia 10. A direção do Caxias informou um adiamento em nove dias do começo dos trabalhos sob o comando do técnico Fernando Marchiori e dos demais integrantes da comissão. Agora, a nova data de apresentação dos jogadores será dia 19 de novembro.

— A decisão faz parte de um ajuste interno de planejamento, mantendo o foco total em iniciar o novo ciclo de trabalho sob o comando do técnico Fernando Marchiori — anunciou o clube em um comunicado para a imprensa.

O Caxias tem 10 jogadores com contrato para 2026, todos remanescentes da Série C do Brasileirão. Quem está mais próximo de uma renovação é o zagueiro Carlos Henrique, pouco aproveitado neste ano, mas que deve seguir como uma aposta do time. O primeiro reforço confirmado é o lateral-esquerdo Vitinho. O jogador estava no time B do Guarani de Campinas e já teve passagens por Ypiranga e CRB.