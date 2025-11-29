"Apesar da evolução, não conseguimos o objetivo maior", diz técnico do Juventude após empate com o Bahia

Thiago Carpini admitiu a dificuldade permanência na Série A. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude mostrou garra, resistiu e até saiu aplaudido pelo torcedor, mas não conseguiu sair com a vitória. Na noite desta sexta-feira (28), pela 36ª rodada do Brasileirão, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Bahia, no Estádio Alfredo Jaconi, resultado que praticamente sela o destino da equipe na luta contra o rebaixamento.

Com o tropeço em casa, as chances de permanência na Série A ficam mínimas, deixando o time de Thiago Carpini próximo da Segunda Divisão nacional.

— Não era o resultado que esperávamos e nem que merecíamos e precisávamos. Antes, pedir de desculpa ao nosso torcedor por termos falhado nesse processo. Desde quando aceitei o desafio, sabia da dificuldade e que não seria fácil reverter. Sempre tivemos convicção no trabalho, respaldo da diretoria e compromisso dos atletas — comentou o técnico Thiago Carpini, que completou:

— Apesar da evolução, não conseguimos o objetivo maior. Matematicamente ainda não, mas a gente acredita que ficou muito difícil. A gente começa a assimilar essa questão. Temos que enaltecer a hombridade dos atletas. Eles foram muito valentes. Mesmo não conseguindo o objetivo, nosso torcedor aplaudiu a luta, a entrega, a disposição. Muitas coisas boas que servem para a sequência da instituição. É uma página triste da história que todos fizemos parte. Falhamos em alguns detalhes. Não é um ponto final, é uma virgula para seguir escrevendo uma história de reconstrução.

Thiago Carpini sempre reconheceu a complexidade do desafio de buscar a permanências do Juventude, mas assumiu a missão por gratidão ao clube. Mesmo com o objetivo não alcançado, o treinador destacou o aprendizado obtido com erros e acertos, além da necessidade de adaptar estratégias neste período.

Foi a segunda vez que enfrentou um cenário semelhante: no ano passado, o resultado foi positivo com o Vitória; desta vez, não.

— Desde o início do projeto, eu sabia do tamanho da dificuldade, mas eu tenho uma gratidão pelo clube e precisava ajudar. Tiro de lição, esses meses, de errar, melhorar, acertar. Essa reta final foi boa coletivamente. Em alguns momentos, fica de lição de eu entender o que tenho em mão e abrir mão um pouco daquilo que acredito. Começamos num sistema e mudamos. Terminamos com uma linha de cinco, que eu não acreditava tanto, mas eu entendia que para aquele momento poderia tirar o melhor de alguns atletas — avaliou Carpini, que finalizou:

— Fica o respeito pelo o que foi feito, principalmente a reciprocidade dos atletas comigo. Pela segunda vez, eu encaro um desafio como esse. No ano passado fomos felizes, esse ano não. As pessoas mais próximas de mim sabem como nós queríamos estar aqui com um discurso diferente.