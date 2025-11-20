Apaixonado por esporte e inspirado pelo pai, Tiago Marques vive primeiro NBB pelo Caxias Basquete

Tiago Marques disputou o LDB pelo Caxias Basquete e inicia seu primeiro NBB. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete enfrenta, nesta sexta-feira (21), às 19h30min, o Osasco no Ginásio Geodésico, no oitavo jogo da temporada do NBB 2025/26. Entre os destaques da equipe está Tiago Grilo Schiavetto Marques, ala de 21 anos que disputa seu primeiro campeonato nacional pelo time gaúcho.

Nascido em São Paulo, Tiago Marques carrega raízes italianas e portuguesas e começou no basquete aos 11 anos, inspirado pelo pai, professor de educação física. Admirador de Kobe Bryant e fã de Klay Thompson, ele chega com a missão de ajudar a equipe e seguir em busca dos seus sonhos.

— Não consigo ficar sem citar meu pai como meu maior ídolo, como minha inspiração, principalmente como mental. Ele me ajuda muito mentalmente, e eu me inspiro muito em quem ele é, na pessoa que ele é. Como jogador, o que eu me inspiro é o Klay Thompson (ala do Dallas Mavericks e tetracampeão da NBA pelo Golden State Warriors) — afirmou em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Foi longe de casa que Tiago Marques viveu um momento marcante. Em uma universidade ao norte de Orlando, durante um jogo já decidido, um colega com autismo entrou em quadra pela primeira vez.

Entre o semestre de business management nos Estados Unidos e os três anos de engenharia de produção no Brasil, Tiago segue escrevendo sua história no esporte, agora com a camisa do Caxias Basquete.

— Eu cheguei tem uns meses, acho que a maior dificuldade na verdade foi o frio aqui, ainda mais em junho e julho. Foi um período bem difícil de adaptação, mas já me sinto muito confortável e também em relação à equipe. Os companheiros são muito legais nesse sentido, apoiam bastante, dão muita confiança, a comissão técnica também, então a adaptação tem sido muito boa — comentou.

No ano passado, nos playoffs do sub-20, São Paulo e Franca se enfrentaram no jogo três, em Franca. O tricolor, onde atuava Tiago Marques, liderou o placar durante toda a partida, mas, nos segundos finais, Mini João — que hoje divide a casa com Tiago — acertou uma bola decisiva, virando o jogo a cinco segundos do fim e eliminando o São Paulo.

Era o último ano de base, e a derrota foi amarga. Hoje, porém, a rivalidade ficou para trás: João se tornou um grande amigo no Caxias Basquete, apesar da lembrança.

— Eu jogava pelo São Paulo, ele jogava pelo Franca. E a gente estava disputando playoffs ano passado, do sub-20. E o jogo três lá em Franca. A gente ganhando o jogo inteiro, chegou no final, nossa, ficou até chatinho. Tenho vontade de bater nele até hoje. Mas ele matou uma bola assim, faltando cinco segundos pra acabar o jogo. Virou o jogo e a gente foi eliminado. E era o último ano de base, então eu queria ganhar. Fiquei triste esse dia, mas, faz parte. Hoje é meu irmãozão — lembrou.

Outras modalidades e o sonho

A experiência de Tiago no esporte é ampla: já fez natação, jogou tênis, vôlei, handebol e até atuou como goleiro de futsal. Para ele, a combinação perfeita envolve esporte, diversão e momentos de descontração com os amigos.

Quando o assunto é acompanhar esportes, o interesse também é grande. Ele segue de perto o vôlei, principalmente porque sua namorada atua profissionalmente pelo time de Barueri, e gosta de estar por dentro dos resultados. Outro destaque é o tênis, paixão herdada do pai, que foi professor da modalidade. E entre os sonhos dele estar chegar a NBA.