Apafut vence o São Paulo-RG e larga na frente na disputa pelo acesso na Terceirona Gaúcha

Time de Caxias do Sul garantiu vantagem no jogo de ida das semifinais. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Apafut largou na frente nas semifinais da Terceirona Gaúcha e ficou mais perto de um lugar na Divisão de Acesso de 2026. Atuando no Complexo do Sesi, em Caxias do Sul, o time venceu o São Paulo-RG por 1 a 0, na tarde deste domingo (23).

Diante de um bom público, o lateral Peixoto, em linda cobrança de falta, foi o autor do gol. O resultado positivo teve contornos dramáticos, já que a Apafut atuou desde os 20 minutos da segunda etapa com um jogador a menos.

O confronto de volta das semifinais será no próximo domingo (30), às 15h, no Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. Um empate garante o acesso para a Apafut.