Apafut vence e enfrenta o São Paulo-RS na semifinal da Terceirona Gaúcha 2025

APA já havia garantido a classificação com uma rodada de antecedência. Triunfo Esportes / Divulgação

A primeira fase da Terceirona Gaúcha foi finalizada no último domingo (16). Pelo Grupo A, o clássico serrano terminou em 5 a 2 para a Apafut diante do Nova Prata. A partida aconteceu no Sesi, em Caxias do Sul.

No primeiro tempo, os visitantes saíram na frente, com dois gols de Diovani, aos dois e 36 minutos. Aos 44, Parisoto descontou chutando rasteiro de fora da área.

Na segunda etapa, a Apafut foi dominante. De cabeça, aos três minutos, Maldonado empatou. O mesmo marcou o gol da virada, aos 34, aproveitando o rebote e colocando a bola pro fundo das redes. Um minuto depois, Denilson ampliou e, aos 39, foi derrubado dentro da área. De pênalti, Lucas Daros finalizou a goleada.

O time de Júlio César Nunes já estava classificado e finalizou a classificatória em segundo lugar, com 16 pontos. O Nova Prata fechou a competição em quatro, com oito.

Agora, o Tricolor caxiense tem o São Paulo-RS em seu caminho nas semifinais. A primeira partida acontece no próximo domingo (23), às 15h, no Sesi, em Caxias do Sul.