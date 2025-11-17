Esportes

Pra conquistar o acesso
Notícia

Apafut vence e enfrenta o São Paulo-RS na semifinal da Terceirona Gaúcha 2025

Na última rodada da primeira fase, a equipe caxiense venceu o clássico serrano com o Nova Prata por 5 a 2

Camila Corso

