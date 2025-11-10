Apafut perde, mas avança após empate do Nova Prata na Terceirona Gaúcha

Tricolor de Caxias do Sul garante segundo lugar do Grupo A. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

A Apafut é semifinalista da Terceirona Gaúcha. Mesmo após perder para o Guarani-VA por 4 a 2, a equipe caxiense se classificou matematicamente com o empate do Nova Prata em 2 a 2 com o 1992. Os jogos aconteceram neste domingo (9).

Com os resultados, a Apafut garantiu vaga nas semifinais em segundo lugar do Grupo A, com 13 pontos. O Nova Prata está em quarto, com oito.

No Edmundo Feix, o confronto foi agitado. Logo aos três minutos, Dieter marcou para o Guarani-VA. Aos 11 minutos, Parisoto bateu no canto do goleiro e empatou a partida. Sete minutos depois, Sampson colocou o mandante à frente do placar.

No segundo tempo, Igor, aos 23, e Lucas Henrique, aos 29, ampliaram para o Rubro-Negro. Aos 38, Parisoto marcou novamente para o Tricolor.

Já no confronto no Mário Cini, o primeiro tempo terminou sem gols. Na volta do intervalo, o Nova Prata abriu o placar logo aos 3 minutos, com uma jogada individual de Diovani, que bateu de fora da área.

A partida foi paralisada aos 18 minutos, após Luis Felipe, camisa 11 do Alvinegro, cair desacordado e precisar ser levado de ambulância. No retorno, Adriano empata a partida de pênalti, aos 25. A resposta foi rápida e o Tricolor Pratense voltou à vantagem com Lucas, que aproveitou o rebote do goleiro. Aos 30, Gustavo teve espaço e empatou mais uma vez.

Na última rodada, o único confronto do Grupo A é entre os serranos. No Sesi, em Caxias do Sul, a Apafut recebe o Nova Prata no próximo domingo (16), às 15h. O outro confronto, entre Guarani-VA e Novo Horizonte, não acontece, já que o segundo foi excluído da competição.

Nas semifinais, a Apafut enfrenta o São Paulo-RG, com o primeiro jogo em Caxias do Sul.