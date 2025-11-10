Esportes

Semifinalistas definidos
Apafut perde, mas avança após empate do Nova Prata na Terceirona Gaúcha

Com uma rodada de antecedência, os caxienses se classificaram após o rival serrano ficar no 2 a 2, no Estádio Mario Cini

Camila Corso

