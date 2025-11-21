Apafut enfrenta o São Paulo-RG na semifinal da Terceirona Gaúcha

Caxienses lutam por uma vaga na Divisão de Acesso de 2026. Triunfo Esportes / Divulgação

Neste domingo (23), a Apafut faz o primeiro de dois jogos decisivos por uma vaga na Divisão de Acesso 2026. Pela semifinal da Terceirona Gaúcha , enfrenta o São Paulo-RG às 15h, no Sesi, em Caxias do Sul.

O Tricolor da Serra encerrou a primeira fase em segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos, vindos de quatro vitórias e dois empates. Com a mesma pontuação, o São Paulo-RG foi líder do Grupo B, garantindo o direito de decidir em casa.

Agora, a jovialidade do clube caxiense luta contra o tradicionalismo da camisa do Leão da Zona Sul. Os ingressos para a partida estão à venda no valor de R$ 10 antecipado e podem ser adquiridos na secretaria do clube, na Vila Poliesportiva da UCS. No dia do jogo, o bilhete passa a ser R$ 20. Sócios têm entrada liberada com carteirinha.