Gramado recebe visita da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina 

Lucas Roldo, secretário do Esporte e Lazer de Gramado, guiou Débora Rios durante a vistoria. Arquivo Pessoal / Divulgação

Nesta sexta-feira (28), Gramado recebeu a visita da secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina, Débora Rios Garcia. A visita, focada na Vila Olímpica, serviu como vistoria técnica para que o estádio possa ser Centro de Treinamento para Seleções durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como país-sede.

Durante a vistoria, a secretária conheceu toda a estrutura da Vila Olímpica, verificando os equipamentos esportivos e fazendo registros fotográficos e técnicos do espaço. O material é enviado à equipe técnica da FIFA, que tem a responsabilidade de avaliar e homologar os locais que poderão receber delegações internacionais durante o torneio.

O passeio foi guiado por Lucas Roldo, secretário municipal de Esporte e Lazer de Gramado, que destacou a importância da visita para o município.

— Receber a equipe da Secretaria da Copa é um reconhecimento do potencial de Gramado. Temos trabalhado para qualificar nossos espaços esportivos e estar entre as cidades aptas a receber seleções durante um evento dessa magnitude seria um orgulho para a comunidade e um incentivo ao desenvolvimento do esporte local — disse.