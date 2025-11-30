Apafut empata com o São Paulo-RG e garante vaga na Divisão de Acesso de 2026

Tricolor da Serra conseguiu o acesso na Terceirona. Tiago Muniz / Apafut,Divulgação

Em sua segunda temporada no futebol profissional, a Apafut conquistou o seu primeiro acesso. Neste domingo (30), a equipe de Caxias do Sul empatou com o São Paulo-RG, no Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande, em 1 a 1, e garantiu sua vaga para a Série A-2 do Gauchão, a Divisão de Acesso de 2026.

O time do técnico Júlio César Nunes marcou o gol com Juan, no começo da segunda etapa. Diego Nunes empatou de pênalti, nos acréscimos. No primeiro jogo, a Apafut tinha vencido por 1 a 0, em Caxias do Sul.

Outro grande destaque do Tricolor da Serra foi o goleiro Guilherme Nunes, ex-Caxias, que defendeu uma cobrança de pênalti e fez defesas importantes. Na final da Terceirona Gaúcha, a Apafut vai encarar o Guarani-VA, que passou pelo Rio Grande.

A partida de ida da decisão será quarta-feira (3), em Caxias do Sul. A volta ocorre no domingo (7), em Venâncio Aires.

Diante de um Aldo Dapuzzo praticamente lotado, o primeiro tempo foi de pouco futebol. Com o gramado sem as melhores condições, o jogo teve muitas disputas físicas e poucas chances de gol. A principal saiu nos acréscimos da etapa inicial, com Vitinho, do São Paulo, desperdiçando uma finalização de pé esquerdo dentro da área.

Já a segunda etapa começou em um ritmo muito mais intenso. Logo aos dois minutos, após escanteio pelo lado esquerdo, Juan desviou para o gol: 1 a 0 Apafut.

O São Paulo teve a chance de responder logo na sequência. Aos cinco, pênalti para os donos da casa, após toque de bola na mão do zagueiro da Apafut. Tailer cobrou e Guilherme Nunes fez grande defesa.

Aos oito minutos, um lance polêmico. Em uma dividida na intermediária, o atacante Marquinhos acertou o zagueiro do São Paulo, que caiu no gramado. Em um primeiro momento, o árbitro Francisco Dias deu o cartão amarelo, mas instantes depois mudou de ideia e expulsou o camisa 9 da Apafut.

Mesmo com um jogador a mais, o São Paulo demorou a conseguir criar novas oportunidades. Aos 25, em bola rebatida na área, Negrinho chutou rasteiro e Guilherme Nunes fez outra boa defesa.

A situação melhorou aos 32 minutos. O atacante da Apafut aproveitou erro da defesa do São Paulo e avançou em velocidade no contra-ataque. Sorriso cometeu a falta para impedir o gol e acabou expulso, deixando o jogo em 10 contra 10. Aos 42, em outro contra-ataque da Apafut, Natan também foi expulso.

Já nos acréscimos, o São Paulo perdeu a cabeça e Derick recebeu o cartão vermelho após uma agressão. Com dois atletas a mais, a Apafut ainda levou um susto. Depois de um balão para a área, o goleiro Guilherme Nunes dividiu com o atacante do São Paulo e o árbitro marcou pênalti. Aos 48 minutos, Diego Nunes fez o gol: 1 a 1.

Com dois minutos a serem disputados, a Apafut conseguiu segurar o jogo e confirmar o acesso histórico para a Série A-2 do Gauchão em 2026.