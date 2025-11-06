Apafut anuncia troca de treinadores em meio à Terceirona Gaúcha

Everson havia assumido a equipe caxiense em agosto. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na tarde desta quarta-feira (5), a Apafut anunciou a saída do técnico Everson Aguiar e a chegada de Júlio César Nunes.

A saída repentina de Everson se deu após o treinador receber proposta de um clube goiano. Com ele, o Tricolor da Serra acumulou três vitórias e dois empates em seis jogos.

Júlio César é caxiense e tem passagens por clubes gaúchos como Esportivo, União Frederiquense e Glória. O técnico de 40 anos comanda o grupo caxiense na reta final da Série B do Gauchão. Para 2026, já tem contrato assinado com o Águia de Marabá, do Pará, que disputa a Série D e Copa do Brasil, além do Super Copa Grão Pará e Campeonato Paraense.