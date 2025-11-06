Apafut anuncia troca de treinadores em meio à Terceirona Gaúcha

Na tarde desta quarta-feira (5), a Apafut anunciou a saída do técnico Everson Aguiar e a chegada de Júlio César Nunes.
A saída repentina de Everson se deu após o treinador receber proposta de um clube goiano. Com ele, o Tricolor da Serra acumulou três vitórias e dois empates em seis jogos.
Júlio César é caxiense e tem passagens por clubes gaúchos como Esportivo, União Frederiquense e Glória. O técnico de 40 anos comanda o grupo caxiense na reta final da Série B do Gauchão. Para 2026, já tem contrato assinado com o Águia de Marabá, do Pará, que disputa a Série D e Copa do Brasil, além do Super Copa Grão Pará e Campeonato Paraense.
Atualmente, a Apafut é vice-líder do Grupo A da Terceirona Gaúcha, com 11 pontos. Pela 9ª rodada da primeira fase, enfrenta o Guarani-VA, no domingo (9), às 15h, fora de casa. O novo comandante já está integrado e ocupa a beira do gramado no próximo confronto.