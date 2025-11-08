AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Vasco x Juventude

Alviverde tenta vencer duas seguidas pela primeira vez no nacional de 2025. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela 33ª rodada do Brasileirão 2025, o Juventude enfrenta o Vasco. Neste sábado (8), o jogo inicia às 18h, no São Januário, no Rio de Janeiro.

O Papo está em 18º lugar, com 29 pontos e luta contra o rebaixamento. Já o Gigante da Colina está em 9º, com 42, e vai garantindo vaga na Sul-Americana. Na última rodada, o Ju venceu o Sport por 2 a 0, enquanto os cariocas perderam o clássico com o Botafogo por 3 a 0, ambos fora de casa.

No histórico de confrontos, são 25 partidas, com nove vitórias alviverdes, onze empates e cinco triunfos do Leão.

O meia Mandaca e o lateral-direito Ewerthon estão disponíveis para o confronto. Já Gilberto e Natã seguem no DM, enquanto Sforza fica de fora do confronto por questões contratuais, já que pertence ao clube carioca.