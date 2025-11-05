AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Sport x Juventude

Vice lanterna e lanterna se enfrentam em Pernambuco. Arte Pioneiro / Agência RBS

Nesta quarta-feira (5), o Juventude enfrenta o Sport pela 32ª rodada do Brasileirão 2025. A partida inicia às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife.

As equipes enfrentam uma difícil luta contra o rebaixamento. O Papo é 19º colocado, com 26 pontos. Está à frente apenas do seu adversário, que é lanterna, com 17 pontos. Na última rodada, o Ju perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, enquanto os nordestinos foram derrotados pelo Flamengo, por 3 a 0.

Em um histórico de confrontos equilibrado, são 17 partidas, com seis vitórias alviverdes, cinco empates e seis triunfos do Leão. Na Ilha do Retiro, o Ju busca quebrar um tabu de 26 anos sem vencer do Rubro-Negro.

O time de Thiago Carpini tem retornos confirmados: o zagueiro Marcos Paulo, o volante Jadosn e o atacante Gabriel Taliari. Recuperado de lesão, o meia Lucas Fernandes também fica à disposição. Fora do confronto ficam Gilberto, por desconforto muscular, e Gabriel Veron, por opção do treinador.