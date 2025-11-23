AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de São Paulo x Juventude

Verdão é vice lanterna na competição. Arte Pioneiro / Divulgação

Pela 35ª rodada do Brasileirão 2025, Juventude e São Paulo se enfrentam nesta domingo (23). A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Papo está em 19º lugar, com 33 pontos e segue lutando contra o rebaixamento. Já o Tricolor paulista, do outro lado da tabela, tem 45 pontos é está em 9º. Na última rodada, o Ju empatou com o Cruzeiro em 3 a 3, enquanto os paulistas perderam o clássico diante do Corinthians.

No histórico de confrontos, são 29 partidas, com sete vitórias do Papo, 10 empates e 12 triunfos do Tricolor.

Ambos os times chegam bem desfalcados. Carpini não conta com Rafael Bilu, lesionado, e mais dois suspensos. Além disso, Jandrei não pode atuar no gol alviverde por pertencer ao clube paulista.