AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Palmeiras

Papo é vice-lanterna, enquanto os paulistas ocupam a 2ª colocação. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela 31ª rodada do Brasileirão 2025, O Juventude recebe o Palmeiras. A partida acontece neste domingo (2), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

Os Papo vem de mais uma derrota e enfrenta uma difícil luta contra o rebaixamento. Perdeu para o Grêmio, fora de casa, por 3 a 1. O Alviverde paulista empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Allianz Parque. Os gaúchos são 19º colocados, com 26 pontos, enquanto Palmeiras o ocupa a 2ª posição, com 62 pontos.

No histórico de confrontos, foram 25 jogos, com três triunfos do Ju, sete empates e 15 vitórias dos paulistas.

Na zona de rebaixamento há 22 rodadas, o Ju tem quatro desfalques: O time de Thiago Carpini tem três desfalques confirmados: o zagueiro Marcos Paulo, o volante Jadosn e o atacante Gabriel Taliari cumprem suspensão. Já o volante Mandaca segue no DM após lesão.