AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Cruzeiro

A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela 34ª rodada do Brasileirão 2025, Juventude e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20). A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Papo está em 18º lugar, com 32 pontos e segue lutando contra o rebaixamento. Já a Raposa, do outro lado da tabela, tem 64 pontos é está em 3º. Na última rodada, o Ju venceu o Vasco por 3 a 1, enquanto os mineiros empataram sem gols com o Fluminense.

No histórico de confrontos, são 28 partidas, com sete vitórias do Papo, seis empates e 15 triunfos do Alviazul.

Rodrigo Sam, suspenso, e Wilker Ángel, com lesão na coxa, são desfalques na zaga. Natã e Caíque, retornando do DM, e Sforza voltam a ser opções para o técnico Thiago Carpini.