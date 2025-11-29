"Agora é terminar o campeonato honrando essa camisa", diz Mandaca após rebaixamento do Juventude

Camisa 44 pediu desculpas ao torcedor após novo tropeço em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Logo após o apito final, no empate em 1 a 1 com o Bahia, o sentimento no Alfredo Jaconi era de que o rebaixamento para a Série B já era inevitável. E ele se confirmou horas depois, com a vitória do Santos sobre o Sport.

Ainda na saída de campo, o meio-campista Mandaca era um dos mais emocionados. Ele se dirigiu ao torcedor nas arquibancadas, pediu desculpas e teve seu nome gritado em resposta. Uma demonstração de que não faltou luta para manter o time na elite.

- A gente batalhou, martelou bastante. Infelizmente, a bola não balançou o barbante. Mas, na fase que a gente está, às vezes, é um pouco complicado. A gente tenta, tenta e não consegue, Mas eu estou muito orgulhoso da nossa equipe nesses últimos jogos. A gente se doou ao máximo, o torcedor até aplaudiu o nosso empenho. Buscamos ao máximo honrar essa camisa. Agora é terminar o campeonato honrando essa camisa - destacou o jogador na zona mista, após o duelo.

Mandaca criou uma identidade com o clube. Chegou emprestado pelo Corinthians, foi contratado em definitivo e tornou-se peça importante da equipe nas últimas três temporadas.

- Eu sou muito grato ao Juventude e ao torcedor juventudista. Que eles me abraçaram de uma forma que eu não tenho palavras pra descrever. Esse clube aqui eu amo bastante. E quando eu falo em amar, é amar mesmo, de chegar a se emocionar. É um clube que me ajudou, deu uma alavancada na minha carreira - comentou Mandaca, que ainda lamentou pelo rebaixamento: