Esportes

Gauchão de Futsal
Notícia

ACBF decide classificação à semifinal diante do Atlântico, em Erechim

Partida de volta das quartas de final ocorre nesta segunda-feira (17) e terá transmissão com imagens no YouTube de GZH

Rafael Rinaldi

