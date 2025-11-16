ACBF decide classificação à semifinal diante do Atlântico, em Erechim

O jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal, entre ACBF e Atlântico, foi carregado de uma forte dose de emoção. A equipe de Carlos Barbosa vencia por 3 a 2 e encaminhava a vitória a dois segundos do fim, quando cedeu o empate em 3 a 3.
O confronto de volta ocorre nesta segunda-feira (17), às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim, com transmissão com imagens do YouTube de GZH.
Quem vencer ficará com a vaga na semifinal. Um novo empate e o confronto será decidido na prorrogação, etapa em que o Galo terá a vantagem do empate, já que possui uma melhor campanha geral.
Este será o quarto confronto entre as equipes em um intervalo recente. Os outros dois ocorreram pelas semifinais da Série Ouro, quando a ACBF venceu duas vezes e conseguiu chegar à decisão.