A projeção matemática atual para o Juventude escapar do rebaixamento

Com cinco rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro, o Juventude está na zona do rebaixamento. No entanto, os dois resultados positivos diante do Sport e Vasco aumentaram as esperanças alviverdes de permanência na Série A.

Atualmente, o primeiro time fora do Z-4 é o Vitória, com 35% de aproveitamento. Se mantiver essa projeção até o fim do Brasileirão, o Juventude precisa somar mais três vitórias nos cinco jogos que ainda restam e assim atingir 41 pontos, o que daria quase 36%.

De acordo com projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de rebaixamento para uma equipe que encerra o campeonato com 41 pontos é de 53,4%. No entanto, ao alcançar 42 pontos, essa probabilidade cai significativamente para 29%, evidenciando como cada ponto conquistado na reta final pode ser decisivo na luta contra a queda.

A última vez que um time escapou com 41 pontos foi 2022, quando o Cuiabá ficou na 16ª posição. Naquele ano caíram, Ceará (37), Atlético-GO (36), Avaí (35) e Juventude (22). Em 2020, o Fortaleza escapou com essa pontuação, mas nos critérios de desempate. O Vasco com os mesmos 41 caiu.

Com cinco partidas restantes na temporada, o time comandado por Thiago Carpini encara Cruzeiro e Bahia como mandantes, além de receber o Santos, no Jaconi, em um duelo direto pela permanência na elite. Longe de casa, o Juventude terá pela frente compromissos desafiadores contra São Paulo e Corinthians.

