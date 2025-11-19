A projeção de pontos que o Juventude faz para escapar do rebaixamento e a expectativa de público contra o Cruzeiro

Fábio Pizzamiglio crê em três vitórias e um empate como suficientes para evitar a queda alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

As duas vitórias seguidas diante de Sport e Vasco deram uma sobrevida ao Juventude dentro do Brasileirão 2025. Mas a missão alviverde ainda é árdua. A quatro de distância do Santos, o 16º colocado, o time de Carpini somou até aqui 32 pontos.

Pela projeção interna que o clube faz, a equipe necessitaria somar pelo menos mais 10 pontos para fugir da degola.

— Pelo Juventude, a gente nunca consegue deixar a coisa fácil, né? Deixar sempre pra última hora, então agora correr atrás da máquina, tentar conseguir essas vitórias que a gente precisa, cuidar de cada detalhe e torcer. E que Deus nos ajude aí a termos essas três vitórias e um empate, talvez, necessários pra nos mantermos na Série A — declarou o presidente Fábio Pizzamiglio ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Se fizer 10 pontos nas cinco partidas restantes (diante de Cruzeiro, Bahia e Santos, em casa, e São Paulo e Corinthians, fora) o Alviverde chegaria aos 42 pontos. Pelas projeções matemáticas atuais, o time que fizer 42 pontos tem 59% de chances de escapar do rebaixamento. Mas este índice pode ser alterado de acordo com o andamento das rodadas.

— Eu penso que a briga está do Inter (15º, com 37) para baixo. O Inter, até de forma mais difícil ali de acontecer, mas eu acho que até o Inter pode ser que aconteça alguma coisa — completou Pizzamiglio.

Casa quase cheia na quinta-feira?

Com a mobilização fora de campo e a redução no valor dos ingressos, pouco mais de seis mil torcedores já garantiram presença na quinta-feira (20), às 16h, no Alfredo Jaconi, diante do Cruzeiro.

O número é considerado bom pela direção, mas não o suficiente para lotar a casa alviverde. O clube já não acredita em trazer 18 mil pessoas ao estádio, mas crê numa boa presença de público, na casa de 12 a 13 mil.

— A gente espera mais público. É um momento decisivo para o clube. A gente sabe que, se formos ver pela nossa colocação, não é empolgante o jogo. Mas pela necessidade de ajuda que a torcida tem que dar nesse momento, e até pelo viés positivo que vimos nos últimos jogos, precisamos que a torcida esteja presente — apelou Pizzamiglio, que finalizou: