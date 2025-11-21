A multa milionária que impede o Juventude de escalar Jandrei contra o São Paulo

Contrato de empréstimo de Jandrei prevê pagamento de R$ 1 milhão ao São Paulo em caso de utilização contra o Tricolor. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Não serão apenas problemas por suspensões ou lesões musculares que darão dor de cabeça ao técnico Thiago Carpini para montar o time do Juventude que enfrentará o São Paulo no domingo (23). Fora de campo, uma questão contratual impossibilitará a utilização do goleiro Jandrei no fim de semana.

O camisa 13 está emprestado pelo clube paulista até o fim da disputa do Brasileirão 2025. Há uma cláusula, no entanto, que daria condições ao Ju de escalar seu goleiro titular. Mas as finanças do clube impedem a escalação de Jandrei.

Se ele fosse a campo na Vila Belmiro no domingo, por contrato estabelecido entre os clubes, o Verdão teria 48 horas para pagar R$ 1 milhão ao São Paulo sob pena de multa de 10% sobre o valor inadimplido.

O mesmo contrato, entretanto, estabelece uma exceção "se houver expressa autorização do SPFC por escrito", algo que o Juventude crê que não irá acontecer.

Quarta chance para reserva imediato

Sem Jandrei, Ruan Carneiro deverá ser o escolhido pelo técnico Thiago Carpini para substituí-lo. Pelo menos, foi assim nas outras oportunidades em que o titular não pôde atuar.

Ruan esteve em campo na derrota para o Santos, em São Paulo, por 3 a 1, e no empate com o Vitória, em Salvador, em 2 a 2, quando Jandrei ainda não tinha condições para atuar. Além disso, esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, quando o titular estava suspenso.

A outra alternativa do elenco para o gol seria a utilização do uruguaio Gastón Guruceaga. No entanto, ele ainda não recebeu oportunidades na equipe de Carpini.