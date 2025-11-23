"A gente está muito confiante de que vamos ficar na Série A", diz meia do Juventude após derrota para o São Paulo

A boa atuação do Juventude diante do São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão, não foi suficiente para evitar a 20ª derrota da equipe na competição. Ao sofrer 2 a 1, o Verdão viu suas chances de permanecer na Série A em 2026 caírem consideravelmente. Com 33 pontos, o clube ocupa a vice-lanterna.
Mesmo com a falta de efetividade para vencer o Tricolor paulista, a atuação do time, até quando teve um homem a menos em campo na etapa final — com a expulsão do lateral Igor Formiga — deixou atletas, como o meia Mandaca, esperançosos de que o time possa conseguir um milagre na 38ª rodada.
— A gente fica muito triste pelo resultado. Jogamos e criamos muito, tivemos muitas oportunidades. O time do São Paulo estava posicionado lá atrás, com medo de tomar o gol mesmo ganhando de 1 a 0. Mas matematicamente não estamos rebaixados. Temos dois jogos em casa e um fora. Precisamos da nossa torcida. A gente está muito confiante de que vamos ficar na Série A, se continuarmos com essa disposição, lutando até o final, com um a menos, guerreando e sabendo da capacidade que nosso time tem — destacou o camisa 44 ao Premiere.
Nas três rodadas finais do Brasileirão, o Juventude enfrenta Bahia e Santos, no Alfredo Jaconi, e se despede da competição diante do Corinthians, em São Paulo.
— Vamos trabalhar muito mesmo pra ganhar os dois jogos em casa e, no último, ir em busca da permanência. Como é o lema dessa camisa, "Desistir jamais". Temos que levar isso pra dentro de nós. Enquanto não estivermos matematicamente rebaixados, vamos acreditar até o final porque esse clube é gigante, e tenho certeza que esse grupo aqui vai ficar na Série A e vamos lutar bastante pra consagrar essa permanência — finalizou o meia.