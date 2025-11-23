Esportes

Esperança até o fim
Notícia

"A gente está muito confiante de que vamos ficar na Série A", diz meia do Juventude após derrota para o São Paulo

Mandaca fez um discurso forte ao final da partida na Vila Belmiro demonstrando que o time tem chances de permanecer na elite se mostrar a mesma disposição nos últimos três jogos

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS