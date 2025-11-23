"A gente está muito confiante de que vamos ficar na Série A", diz meia do Juventude após derrota para o São Paulo

Mandaca ainda crê na permanência do Ju na Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A boa atuação do Juventude diante do São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão, não foi suficiente para evitar a 20ª derrota da equipe na competição. Ao sofrer 2 a 1, o Verdão viu suas chances de permanecer na Série A em 2026 caírem consideravelmente. Com 33 pontos, o clube ocupa a vice-lanterna.

Mesmo com a falta de efetividade para vencer o Tricolor paulista, a atuação do time, até quando teve um homem a menos em campo na etapa final — com a expulsão do lateral Igor Formiga — deixou atletas, como o meia Mandaca, esperançosos de que o time possa conseguir um milagre na 38ª rodada.

— A gente fica muito triste pelo resultado. Jogamos e criamos muito, tivemos muitas oportunidades. O time do São Paulo estava posicionado lá atrás, com medo de tomar o gol mesmo ganhando de 1 a 0. Mas matematicamente não estamos rebaixados. Temos dois jogos em casa e um fora. Precisamos da nossa torcida. A gente está muito confiante de que vamos ficar na Série A, se continuarmos com essa disposição, lutando até o final, com um a menos, guerreando e sabendo da capacidade que nosso time tem — destacou o camisa 44 ao Premiere.

Nas três rodadas finais do Brasileirão, o Juventude enfrenta Bahia e Santos, no Alfredo Jaconi, e se despede da competição diante do Corinthians, em São Paulo.