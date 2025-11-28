50 anos de S.E.R. Caxias: ex-governador Rigotto relembra histórias marcantes no clube

Germano Rigotto em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias celebra, nesta sexta-feira (28), 50 anos desde que passou a se chamar Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. A história do clube começou em 10 de abril de 1935, sendo Grêmio Esportivo Flamengo. Em 1971, o departamento de futebol se uniu ao Juventude, formando a Associação Caxias de Futebol.

No entanto, a fusão durou somente até 1975. Em 28 de novembro, os estatutos foram reformados e o Grêmio Esportivo Flamengo passou a ser a S.E.R. Caxias. Então, o clube retomou as cores grená, azul e branco, marcando o início de uma nova era.

Ex-governador do Rio Grande do Sul e torcedor declarado do Caxias, Germano Rigotto também tem uma ligação histórica com o clube. Ele foi um dos fundadores da Tosca (Torcida Organizada S.E.R. Caxias) e foi diretor de relações públicas do clube na década na 1970.

— Os 50 anos do Caxias realmente devem ser comemorados. Eu vivenciei o Caxias antes do Caxias, quando eu era pequenininho, meu pai me levava para a Baixada Rubra. Meu pai era um grande torcedor do Grêmio Esportivo Flamengo e eu, pequenininho, já torcia para o Flamengo. Aí veio a Associação Caxias e a dissolução ficou a SER Caxias. E eu continuei torcendo pelo Caxias. Talvez eu tenha sido o único ex-governador ou governador que tenha sido torcedor declarado do Caxias — relembrou em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A relação com o Caxias também marcou a vida pessoal de Rigotto. Ele conheceu Cláudia, sua esposa, dentro do Estádio Centenário, durante uma visita ao camarote de Giovani Scavino, que foi presidente do Flamengo e pai dela. O namoro começou logo após esse encontro e resultou em casamento.

Além disso, a amizade com Francisco Stedile surgiu no convívio familiar, já que o patrono do clube participava de um grupo que se reunia para jogar cartas com os pais de Cláudia. Rigotto foi um dos fundadores da primeira torcida organizada do interior do estado.

— Nós tínhamos um grupo que trabalhava, organizava nossas carreatas, organizava a nossa mobilização. Criamos a primeira torcida organizada do Interior do Rio Grande do Sul, a torcida organizada da S.E.R. Caxias, a Tosca. Já existiam torcidas organizadas, de Grêmio Inter, dos grandes clubes. Aí nós resolvemos pensar o seguinte, que tal termos no Caxias uma torcida organizada, fardada — relembrou.

A famosa história

Germano Rigotto no estúdio da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das histórias mais curiosas envolvendo a rivalidade entre Caxias e Juventude aconteceu no Estádio Alfredo Jaconi, durante um clássico Ca-Ju. A Tosca planejou uma ação inusitada: levar um porquinho ao gramado vestido com a camiseta do Juventude.

O "porquinho" foi escondido dentro de um bumbo da charanga, coberto por papel picado, e entrou pelo muro dos fundos após um pequeno buraco ser cavado por um dos torcedores. Minutos antes da entrada dos times, o animal foi solto e foi jogado próximo a ele um pedaço de melancia, arrancando risadas e gritos da torcida grená.

O episódio virou símbolo da rivalidade e coincidiu com uma sequência de vitórias do Caxias sobre o Juventude, aumentando a fama da história. A repercussão foi tão grande que, após outro clássico vencido pelo Caxias, um torcedor levou o porquinho em uma carrocinha acoplada a um fusca durante a carreata da comemoração, com a frase “Eu voltei”.

— Eu não fui, não tinha sido. Eu não sabia que o cara tinha entrado na carreata, que tinha aquele puxadinho atrás do fusca e que tinha o porquinho dentro, mas eu paguei a conta (risos) — finalizou.







