Esportes

Lembranças
Notícia

50 anos de S.E.R. Caxias: ex-governador Rigotto relembra histórias marcantes no clube

Neste dia 28 de novembro, o Caxias celebra cinco décadas desde que passou a se chamar Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. Germano Rigotto foi um dos fundadores da primeira torcida organizada 

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS