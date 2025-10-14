Zagueiros e atacante iniciam transição e ficam mais perto de retorno no Juventude

Gabriel Veron também pode retornar para o jogo contra o Bragantino. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O técnico Thiago Carpini começou a definir o time do Juventude que entrará em campo na próxima quinta-feira (16), às 21h30min, no Estádio Maracanã, contra o Fluminense. A atividade desta terça-feira (14) foi no Centro de Treinamentos do clube. Assim como nas outras semanas, a imprensa não teve acesso. O time acumula seis jogos sem vencer no Brasileirão e está na penúltima colocação da Série A com 23 pontos.

Para o confronto no Rio de Janeiro, o treinador não contará com o zagueiro Rodrigo Sam, suspenso pelo terceiro amarelo. Cipriano e Marcos Paulo disputam a posição. Peixoto surge como uma terceira alternativa, pois já jogou improvisado no setor defensivo e deu boa resposta. Mandaca retorna ao time após cumprir suspensão pelo cartão vermelho diante do Fortaleza.

Dos três zagueiros no Departamento Médico, dois já iniciaram a transição física e ficam mais perto de um retorno: Luan Freitas e Wilker Ángel começaram os trabalhos no gramado. Assim como o atacante Gabriel Veron, que também estava no DM.

Seguem em tratamento o zagueiro Natã e o meia Lucas Fernandes, que ficou de fora do jogo contra o Palmeiras após um desconforto muscular antes da viagem para São Paulo.