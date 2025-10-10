Zagueiro do Juventude garante correções táticas para tentar segurar o líder do Brasileirão

Zagueiro Rodrigo Sam vai para o seu terceiro jogo após recuperação. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O zagueiro Rodrigo Sam será um dos titulares do Juventude no confronto contra o líder Palmeiras, sábado (10), às 19h, em São Paulo. Antes da viagem para a capital paulista, o defensor concedeu entrevista coletiva no CT Alviverde. O zagueiro falou sobre o impacto psicológico da última derrota, de virada, para o Fortaleza.

Sam reconheceu que o revés no Jaconi foi sentido pelo elenco, mas garantiu que a equipe utilizou a semana para corrigir os erros cometidos.

— É difícil porque era um confronto direto. É difícil perder um confronto assim, mas a gente trabalhou firme. Corrigimos nossos erros que a gente cometeu no jogo contra o Fortaleza. E tenho certeza que não vamos cometer contra o Palmeiras — declarou.

O zagueiro minimizou as substituições forçadas que o técnico Thiago Carpini teve que fazer no intervalo contra o Fortaleza devido ao desgaste físico de alguns atletas. Para Sam, esse tipo de problema é inerente à reta final de temporada.

— O treinador tem que estar sempre alerta nessa questão, porque a lesão sempre vai vir. Perdemos o Caíque na semana passada, para o jogo contra o Fortaleza, no treino. E aí alguns jogadores acabam vindo mais desgastados e aí tem que trocar. Isso é normal, a gente está no final do ano, isso aí faz parte. Até eu joguei contra o Internacional e não consegui jogar contra o Atlético-MG por conta do desgaste. Estava muito tempo sem jogar. Isso faz parte. Aí o treinador procura estudar, ver quem está melhor e ir com o melhor que ele tem — analisou.

Recuperação e ritmo de jogo

Após passar quase três meses sem atuar devido à pausa do Mundial de Clubes da Fifa e uma recuperação de lesão, Rodrigo Sam afirmou estar em plena forma e recuperando o ritmo ideal de jogo.

— Eu estou muito bem, estou confiante. Começando agora a entrar no ritmo de jogo, porque fiquei muito tempo parado. Joguei contra o Inter. Devido ao tempo de não estar atuando, eu fiquei com algumas dores tardias, isso faz parte, dores musculares, mas nada no púbis, estou muito bem, estou 100% — afirmou Sam.

O zagueiro explicou que o tempo maior para o confronto contra o Palmeiras foi fundamental para sua condição física: