Zagueiro do Caxias fala qual é a melhor estratégia para a equipe buscar o acesso contra o Floresta

Alan comentou necessidade da equipe vencer o Floresta no sábado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Não dá para lamentar o que passou. Mesmo não vencendo nenhuma partida no quadrangular do acesso, o Caxias chega para a última rodada da segunda fase da Série C com chances de conquistar a classificação à Segunda Divisão do futebol brasileiro.

E não resta outra alternativa ao Grená a não ser o de se remobilizar o elenco para o último e decisivo jogo de 2025 diante do Floresta no próximo sábado (11).

— O que nos motiva é que a gente tem condições de ganhar e que somos muito fortes dentro de casa. Creio que fizemos grandes jogos e outros não tão bons, mas que não voltarão. Então é seguir confiando, é seguir acreditando. É o que eu tenho passado, e a maioria dos atletas também ali dentro do vestiário — apontou o zagueiro Alan.

Há oito jogos sem vencer na competição, o Caxias está sob a desconfiança do torcedor. Nem mesmo o esquema tático de Júnior Rocha, que rendeu a liderança com 37 pontos e 12 vitórias ao clube na primeira fase fugiu das críticas. No entanto, Alan deu a entender de que não é hora de mudanças profundas na forma da equipe jogar.

— Quando você acredita no que você faz, você não pode mudar muito a sua estratégia, o seu jeito. Futebol é fase e às vezes tem fases que as coisas não acontecem de fato. Tivemos gols que a bola bateu em alguém e entrou. E hoje está sendo um pouco ao contrário — comentou o zagueiro.

E além de tudo, o Grená ainda terá que ficar na torcida pelo Londrina vencer o São Bernardo. E uma das vitórias, ou de Caxias ou dos paranaenses, ainda terá que ser por dois gols de diferença.

— O Júnior e todo o grupo tem pregado que a gente tem que buscar primeiro a vitória. Não dá para pensar no segundo gol antes de fazer o primeiro. E dentro da competição está difícil fazer gols. Vamos jogar organizados, sem fazer loucura e buscar esse gol — destacou Alan, que finalizou: