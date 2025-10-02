Zagueiro do Caxias está fora da reta final da Série C e técnico faz um alerta ao grupo

Alisson iniciou o confronto com o Londrina, mas deixou o gramado logo aos oito minutos. Porthus Junior / Agencia RBS

O zagueiro Alisson não estará em campo pelo Caxias nas rodadas finais do quadrangular do acesso à Série B. O defensor foi submetido a um procedimento cirúrgico de urgência na segunda-feira (29), após deixar o duelo com o Londrina logo aos oito minutos com uma lesão pulmonar (pneumotórax).

Alisson já recebeu alta hospitalar e passará alguns dias em casa até ser liberado a voltar gradualmente aos trabalhos no Estádio Centenário.

O episódio envolvendo o zagueiro rendeu um pequeno "puxão de orelha" do técnico Júnior Rocha ao elenco nesta semana.

— Eu tenho certeza do profissionalismo do Alisson. Ele não quis nos falar antes do jogo, após o aquecimento, porque no futebol, ele tem esses preconceitos de: "ah, eu vou porque senão vão me chamar de pipoqueiro". Mas serve de experiência para nós todos, que quando o atleta acusar algo, como alguns acusaram essa semana, a gente vai afastá-los e tratar do ser humano primeiro, e deixar as coisas, essa loucura do alto rendimento, e esse esporte que é eliminatório, que sempre o melhor vence, sempre o melhor joga, deixar de lado. É cuidar do ser humano — revelou o treinador, que completou:

— Graças a Deus não aconteceu, mas o menino poderia falecer em campo, e aí o transtorno ia ser muito maior. A gente tendo cuidado com todos, inclusive cansaço. Chega no final de temporada, todos estão exaustos, mas nós temos suco ainda, nós temos aonde espremer, a gente tem muito a dar ainda para o Caxias, em termos de vontade, dedicação, entrega.

O técnico do Caxias ainda comentou sobre as dificuldades de estar num esporte de alto rendimento com exigências diárias sobre o desempenho dos atletas.