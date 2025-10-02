Esportes

Desfalque confirmado
Zagueiro do Caxias está fora da reta final da Série C e técnico faz um alerta ao grupo

Defensor deixou o duelo com o Londrina logo aos oito minutos com uma lesão pulmonar. Júnior Rocha admitiu que atletas têm que se manifestar se acusarem algo antes dos jogos

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

