Welder e mais sete: saiba quais jogadores têm contrato com o Caxias para 2026

Chegou ao fim a temporada de 2025 para o Caxias. O objetivo não foi alcançado e o clube seguirá disputando o Campeonato Brasileiro da Série C em 2026.

E, de olho na próxima temporada, o Grená tem apenas oito atletas com contrato em vigor para 2026: o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o meia Tomas Bastos, além dos atacantes Calyson, Douglas Skilo, Jonathan Ribeiro, Welder e Gustavo Nescau.

Thiago Coelho (com contrato até o fim do Gauchão 2026) e Thiago Ennes terminaram a temporada em alta. O goleiro salvou o Caxias de uma situação ainda mais delicada no quadrangular e foi decisivo para a equipe confirmar a liderança da primeira fase na Série C, sobretudo fazendo grandes defesas em jogos fora de casa. Mesmo que tenha oscilado em alguns momentos, em um ou outro lance de saída do gol, ele se recuperou durante os jogos.

Já o lateral se transformou em uma peça importante da equipe, inclusive participando de gols que iniciaram em um de seus "latereios", em momentos em que a partida se apresentava equilibrada na primeira fase.

Outros três atletas caíram de rendimento durante a disputa da competição nacional. Calyson, Douglas Skilo e Gustavo Nescau pouco produziram à equipe no momento em que ela mais precisava mostrar força ofensiva, no quadrangular do acesso.

O Caxias marcou apenas dois gols nesta etapa da competição, ambos dos pés de Jonathan Ribeiro, reforço contratado para a reta final da Série C e que deve permanecer no Estádio Centenário até o fim do Gauchão 2026.

Sem dúvidas, um dos atletas que virou alvo de críticas da torcida grená nos últimos e decisivos jogos do time foi Welder. O centroavante de 30 anos marcou três gols em 16 jogos. A última vez que o atleta balançou as redes, no entanto, foi no dia 5 de maio, quando ele anotou dois na vitória sobre o Figueirense, por 3 a 2, em Santa Catarina.

Welder ainda ficou marcado por perder um gol feito diante do Londrina, pela quarta rodada do quadrangular, quando a partida estava empatada em 0 a 0. Os paranaenses chegaram à vitória, em Caxias do Sul, e começaram a encaminhar o acesso.

Não devem permanecer

Volante Vini Guedes pode não ter vínculo renovado com o clube.

É grande o número de atletas que encerra o seu vínculo com o Caxias ao final de outubro: 22. Dentre eles estão os laterais Ronei, Kelvyn e Marcelo Nunes, todos os zagueiros do elenco, os volantes Vini Guedes e Pedro Cuiabá, além do atacante Iago, artilheiro da equipe na Série C do Brasileiro, com cinco gols.

A continuidade deles vai depender dos rumos que o clube tomar. Uma nova formatação do departamento de futebol e a chegada de uma nova comissão técnica não estão descartadas. Júnior Rocha, inclusive, está neste momento dividido entre permanecer no Caxias ou aceitar uma das propostas que recebeu nos últimos dias, sendo que Botafogo-PB e Inter de Limeira ofereceram uma condição financeira superior ao que ele recebe atualmente no Grená.

Visivelmente, alguns atletas desta lista terminaram a temporada grená em baixa, como o volante Vini Guedes. O jogador perdeu o posto de titular no jogo mais importante do ano, diante do Floresta, e depois que entrou, passou a ser vaiado ao tocar na bola quando a equipe sofreu o empate.

É bem provável que o Caxias passe por uma profunda reformulação novamente, e poucos jogadores que estão encerrando contrato permaneçam em Caxias do Sul.

Cinco atletas contratados por empréstimo para a reta final da Série C estão voltando aos seus clubes: Mossoró volta ao Inter-SM, Gustavo Henrique, Tauã e Igor Torres retornam à Portuguesa, enquanto Giovane Gomez estreará pelo Maringá. O centroavante foi comprado pelos paranaenses junto ao São José e repassado ao Caxias por empréstimo antes mesmo de atuar no Paraná.

Contratos encerrados ao final da Série C 2025:

Goleiros: Victor Golas, Douglas Zílio e Matheus Emiliano

Laterais: Ronei, Kelvyn e Marcelo Nunes

Zagueiros: Alan, Douglas, Alisson, Carlos Henrique e Gustavo Henrique (retorna à Portuguesa)

Meio-campistas: Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mossoró (retorna ao Inter-SM), Lorran, Paulinho, Mantuan, Tauã (retorna à Portuguesa) e Yann Rolim.

Atacantes: Iago, Igor Torres (retorna à Portuguesa), Giovane Gomez (se apresentará ao Maringá).

Contrato até o fim do Gauchão 2026

Goleiro: Thiago Coelho

Atacante: Jonathan Ribeiro

Contratos até o fim de 2026

Lateral: Thiago Ennes

Meia: Tomas Bastos

Atacantes: Calyson, Douglas Skilo, Welder e Gustavo Nescau.

