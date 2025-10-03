Volante pode ser o novo coringa do técnico Thiago Carpini no Juventude

Técnico Thiago Carpini pode repetir os três zagueiros contra o Fortaleza ou usar um volante na lateral. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Um jogador ganhou pontos com o técnico Thiago Carpini. O comandante alviverde "desarquivou" o volante Daniel Peixoto. O atleta atuou por 77 minutos na partida contra o Atlético Mineiro, no empate em 0 a 0, na última rodada do Brasileirão.

Peixoto é volante e vinha de apenas duas partidas na temporada. Ele entrou nos jogos contra Bragantino e Grêmio. Surpresa na escalação contra o Galo, o atleta foi escalado como zagueiro. O volante atuou pelo lado direito defensivo na formação com Luan Freitas e Cipriano. E teve uma boa atuação, melhor do que quando ingressou no meio-campo.

— Eu fiquei muito feliz depois de um tempo sem jogar. Infelizmente ocorreu uma lesão e o Thiago chegou e me deu todo o apoio, o suporte junto com meus companheiros. O Thiago me direcionou aquilo que eu deveria fazer lá no campo. Depois de um bom tempo eu pude voltar para casa feliz. Um jogo difícil onde a gente conseguiu trazer um ponto, cada ponto vale muito no campeonato — analisou o jogador.

Agora, Peixoto se credencia a ser opção na zaga para o treinador. Porém, o volante também se colocou à disposição para ser lateral, pois o treinador não contará com os dois titulares no setor esquerdo. Diante do Fortaleza, domingo, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, o time não terá Marcelo Hermes e Alan Ruschel.