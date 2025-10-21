Visita de ex-presidente do Flamengo, novo CT e maior investimento: como o Caxias trabalha para ter uma SAF

Modelo ideal de SAF prevê melhorias na infraestrutura do Estádio Centenário e construção de um novo CT. Porthus Junior / Agencia RBS

A gestão Roberto de Vargas assumiu o Caxias em setembro do ano passado com a missão de mudar o clube de patamar. Dentro de campo, o acesso à Série B do Brasileiro esteve próximo de acontecer, mas o time de Júnior Rocha, que liderou a primeira fase da competição, foi mal no quadrangular decisivo da Série C e terminou frustrando as expectativas do torcedor.

Mas a mudança de status também poderá ocorrer fora de campo. Os ventos que sopraram no Estádio Centenário nas primeiras semanas após a eliminação na competição nacional tiveram ares otimistas de que algo melhor está se desenhando no futuro grená. E o nome desse otimismo chama-se SAF.

Uma parceria que pode dar aporte financeiro ao clube para ter um 2026 mais competitivo e com resultados de campo tornou-se o principal foco de trabalho dos dirigentes grenás. O sonho de todos no Centenário é de uma SAF formada por pessoas que tenham vínculo com o Caxias.

— O modelo de SAF que o Caxias imagina é uma SAF onde os conselheiros do Caxias podem participar, onde empresários da região possam investir e participar. Esses investimentos seriam divididos, claro, tendo um majoritário, mas também essas cotas mais divididas e, assim, mais gente podendo participar e trabalhar no Caxias. Esse é o modelo que a gente vislumbra, e trabalhamos para isso acontecer — revelou Roberto de Vargas, em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Uma Sociedade Anônima do Futebol presente no Centenário impulsionaria projetos que já estão em andamento no clube e que preveem melhorias na infraestrutura da casa grená, um novo e completo Centro de Treinamentos, reimplantação das categorias de base e, principalmente, um investimento maior para o departamento de futebol.

— É uma possibilidade grande, está dentro dos nossos projetos. O projeto é grande e será realizado, não posso te dizer em quanto tempo, mas isso é inevitável para o crescimento do Caxias. Passa por um CT, as categorias de base ativas e funcionando. Para o futuro é só o começo, mas isso provavelmente o ano que vem vai acontecer — completou De Vargas.

As primeiras visitas de representantes dos investidores

Alguns grupos de investidores enviaram representantes ao Estádio Centenário no último ano afim de conhecer mais de perto a estrutura do Caxias. Recentemente, um dos visitantes foi o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sócio da Empresa LG2, que inclusive planeja fazer investimentos em alguns clubes, como o Confiança.

No ano passado surgiram alguns grupos interessados em saber detalhes de como o Caxias é administrado internamente visando uma eventual parceria no futuro. O vice-presidente grená, Maurício Grezzana, na ocasião comentou como foram as visitas dos representantes em entrevista ao Show dos Esportes.

— Teve português, teve chinês, americano, muitos visitando e tendo conversas, mas nada ainda concreto. Então agora, depois que o conselho aprovou uma possível SAF e a gente já elencou as diretrizes básicas do que seria essa SAF, nós vamos trabalhar seriamente em cima disso — afirmou Grezzana.

No entanto, para o presidente Roberto de Vargas, nenhum modelo apresentado ao Caxias até aqui agradou.

— O modelo de SAF que nos foi apresentado não me agradou particularmente. Eu não vejo assim uma coisa concreta, algo palpável, que dê segurança porque não adianta um grupo entrar aqui fazer um belo trabalho daqui a pouco resolve sair e deixa uma dívida enorme para o clube como acontece em casos Figueirense Vasco — confirmou De Vargas.

Votação histórica

No dia 14 de outubro de 2024, em encontro histórico, os conselheiros grenás aprovaram a viabilidade da vinda de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Dos 205 conselheiros grenás, 113 estiveram presentes à reunião. Após a explanação, e uma série de questionamentos, cada conselheiro teve que votar se aprovava ou não a possibilidade futura de constituição de uma SAF. Bastava a maioria dos votos para a aprovação. E foi o que aconteceu, com 111 votos favoráveis.

— Hoje tudo tem que ser muito bem pensado, organizado, definido e, se Deus quiser, no ano que vem a gente consegue fechar alguma coisa concreta deste modelo. Está sendo preparadas as bases e e eu acredito que o ano que vem a gente consiga — finalizou De Vargas.

A SAF que o Caxias busca e os projetos do clube:

:: Alguns grupos de empresários visitaram as dependências do Estádio Centenário no período de um ano;

:: Rodolfo Landim foi visto recentemente conhecendo as instalações do clube. A Empresa LG2 tem no ex-presidente do Flamengo, um de seus sócios e, em setembro, apresentou uma proposta ao Conselho de Administração do Confiança para a compra da SAF do clube;

:: Os primeiros a visitarem o Caxias com intuito de fazer uma proposta de SAF foram quatro empresários portugueses, um deles de Lisboa, que queriam conhecer as estruturas do clube, ainda em setembro do ano passado;

:: Clube dá preferência a uma "SAF caseira", que seja composta por empresários que seja conselheiros do clube e marcas da Região;

:: A SAF investiria na reestruturação das categorias de base, de onde viria também o principal retorno financeiro aos parceiros do clube;

:: A folha salarial do Caxias, ao final da Série C do Brasileiro deste ano ficou na casa dos R$ 550 a R$ 600 mil. Com a SAF Caxias, internamente acredita-se que uma margem mais segura e que deixaria o clube em reais condições de acesso à Série B seria uma parceria que investisse entre R$ 1,5 e R$ 1,8 milhão na folha salarial do elenco na disputa da Terceira Divisão Nacional;

:: O clube já planeja a aquisição de um terreno para construção de um novo CT. Quatro áreas já estão sendo monitoradas, uma delas em Monte Bérico;

:: O projeto do clube ainda prevê que a área onde atualmente fica o CT Baixada Rubra, mais o espaço que está sendo negociado com a prefeitura e um banco do Estado (chamada de rua dos papeleiros), se tornarão um amplo estacionamento do Estádio Centenário em dias de jogos;