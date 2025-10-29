Confira ano a ano o histórico do Juventude no Brasileirão, que o presidente usou para defender o clube 

Apesar do momento delicado na zona de rebaixamento, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, acredita na permanência enquanto o clube tiver chances matemáticas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o mandatário utilizou dados históricos para sustentar que o Alviverde tem mais identificação com a Série A do que com as divisões inferiores.
— Vou trazer um dado aqui que nem sempre é lembrado. Nos últimos 25 anos, o Juventude não teve Parmalat, o Juventude não teve ajuda de nenhuma empresa. E nos últimos 25 anos, em 44% dos anos nós estivemos na Série A. Foi a série em que o clube mais esteve nos últimos 25 anos — afirmou Pizzamiglio, que com base nesse histórico, cravou a identidade do clube:
— Então, acho que o Juventude é sim um clube de Série A. Às vezes, vai sofrer, às vezes vai estar em outras divisões, mas ele é muito mais Série A do que outras séries.
Nos últimos 25 anos, o Juventude teve 11 participações na elite do Brasileirão, sendo de 2001 até 2007 sem rebaixamentos. Depois, de 2008 até 2020, o clube vivenciou um momento de oscilação histórica, com cinco temporadas na Série B, outras cinco na Série C e três na D. Nos últimos cinco anos, o clube vive uma ascensão histórica não só em campo como na sua infraestrutura. Das últimas cinco temporadas, foram quatro participações na elite e uma na Série B.
Comparação e foco na reação
Sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol vive um momento mágico na elite, mesmo com orçamento também reduzido. Pizzamiglio lembrou que o Juventude viveu situação similar em 2024, quando garantiu a permanência com uma rodada de antecedência.
No entanto, a realidade de 2025 é bem diferente. Na zona do rebaixamento, o clube foca na recuperação imediata, começando pelo próximo jogo, contra o Palmeiras, que é crucial para lutar pela permanência.
— A gente sabe o nosso tamanho, a gente sabe que nunca vai ser fácil, mas é possível. E nesse momento aqui, o foco é jogo a jogo — destacou Pizzamiglio.
PARTICIPAÇÕES
:: 11 Anos na Série A - 44%
:: 6 Anos na Série B - 24%
:: 5 Anos na Série C - 20%
:: 3 Anos na Série D - 12%
TEMPORADAS DO JUVENTUDE
2001 - Brasileirão Série A
2002 - Brasileirão Série A
2003 - Brasileirão Série A
2004 - Brasileirão Série A
2005 - Brasileirão Série A
2006 - Brasileirão Série A
2007 - Brasileirão Série A
2008 - Brasileirão Série B
2009 - Brasileirão Série B
2010 - Brasileirão Série C
2011 - Brasileirão Série D
2012 - Brasileirão Série D
2013 - Brasileirão Série D
2014 - Brasileirão Série C
2015 - Brasileirão Série C
2016 - Brasileirão Série C
2017 - Brasileirão Série B
2018 - Brasileirão Série B
2019 - Brasileirão Série C
2020 - Brasileirão Série B
2021 - Brasileirão Série A
2022 - Brasileirão Série A
2023 - Brasileirão Série B
2024 - Brasileirão Série A
2025 - Brasileirão Série A