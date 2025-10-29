Confira ano a ano o histórico do Juventude no Brasileirão, que o presidente usou para defender o clube 

Juventude esteve em 11 anos na Série A do Brasileiro. Porthus Junior / Agencia RBS

Apesar do momento delicado na zona de rebaixamento, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, acredita na permanência enquanto o clube tiver chances matemáticas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o mandatário utilizou dados históricos para sustentar que o Alviverde tem mais identificação com a Série A do que com as divisões inferiores.

— Vou trazer um dado aqui que nem sempre é lembrado. Nos últimos 25 anos, o Juventude não teve Parmalat, o Juventude não teve ajuda de nenhuma empresa. E nos últimos 25 anos, em 44% dos anos nós estivemos na Série A. Foi a série em que o clube mais esteve nos últimos 25 anos — afirmou Pizzamiglio, que com base nesse histórico, cravou a identidade do clube:

— Então, acho que o Juventude é sim um clube de Série A. Às vezes, vai sofrer, às vezes vai estar em outras divisões, mas ele é muito mais Série A do que outras séries.

Nos últimos 25 anos, o Juventude teve 11 participações na elite do Brasileirão, sendo de 2001 até 2007 sem rebaixamentos. Depois, de 2008 até 2020, o clube vivenciou um momento de oscilação histórica, com cinco temporadas na Série B, outras cinco na Série C e três na D. Nos últimos cinco anos, o clube vive uma ascensão histórica não só em campo como na sua infraestrutura. Das últimas cinco temporadas, foram quatro participações na elite e uma na Série B.

Comparação e foco na reação

Sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol vive um momento mágico na elite, mesmo com orçamento também reduzido. Pizzamiglio lembrou que o Juventude viveu situação similar em 2024, quando garantiu a permanência com uma rodada de antecedência.

No entanto, a realidade de 2025 é bem diferente. Na zona do rebaixamento, o clube foca na recuperação imediata, começando pelo próximo jogo, contra o Palmeiras, que é crucial para lutar pela permanência.

— A gente sabe o nosso tamanho, a gente sabe que nunca vai ser fácil, mas é possível. E nesse momento aqui, o foco é jogo a jogo — destacou Pizzamiglio.





Ano a ano, a divisão em que o Juventude esteve no Brasileirão. Arte / Pioneiro

PARTICIPAÇÕES

:: 11 Anos na Série A - 44%

:: 6 Anos na Série B - 24%

:: 5 Anos na Série C - 20%

:: 3 Anos na Série D - 12%

TEMPORADAS DO JUVENTUDE