"Vamos lutar até o final", diz lateral do Juventude após a vitória contra o Bragantino 

Lateral alviverde foi o responsável pela assistência para o gol de Peixoto. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Um dos destaques do Juventude na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino foi o lateral-direito Igor Formiga. Responsável pela assistência para o gol de Peixoto, o jogador valorizou a conquista de um resultado que era fundamental para que o time continuasse na briga para fugir da zona de rebaixamento.

— A gente vem trabalhando muito durante a semana e nossa equipe está sofrendo muito defensivamente. A fase não vinha sendo muito boa. Mas, mostramos hoje que vamos lutar até o final para sair dessa situação — destacou o lateral, que pediu o apoio do torcedor nesta reta decisiva da competição:

— Vínhamos de resultados negativos, mas nós acreditamos. Sabemos da dificuldade do campeonato, mas continuaremos lutando. Fico muito feliz pela atitude do time. Vamos continuar trabalhando até o fim.