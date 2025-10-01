"Vale muito": técnico do Juventude destaca importância de duelo contra o Fortaleza

Técnico Thiago Carpini em treinamento no CT alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude terá mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após enfrentar o Inter e o Atlético-MG, o time alviverde agora encara o Fortaleza, neste domingo (5), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada da competição. A partida ganha contornos decisivos, já que ambas as equipes ocupam a zona de rebaixamento e precisam urgentemente somar pontos para manter vivas as chances de permanência.

O duelo promete ser tenso e disputado, com o Juventude buscando aproveitar o fator casa para se impor diante de um adversário também pressionado. A equipe alviverde sabe que uma vitória pode representar um passo importante na recuperação dentro da tabela.

— Vale muito, vale muito. Se você pegar o momento atual do Atlético-MG, em relação a pontuação, o Juventude praticamente não perdeu confrontos diretos. O Corinthians não está distante da tabela, o Vasco no momento que nós enfrentamos não estava distante, o Vitória nós empatamos, o Ceará nós vencemos, empatamos com o Inter, nos tiraram dois pontos, que a vitória poderia acontecer — analisou o técnico Thiago Carpini.

Desde a chegada do treinador, o Juventude disputou nove partidas e mostrou solidez diante dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. A equipe venceu confrontos importantes contra Corinthians e Vasco, e somou pontos preciosos ao empatar com Vitória, Internacional e Atlético-MG, mantendo-se invicta nesses duelos decisivos e demonstrando evolução sob o comando do novo treinador.

Além da importância de vencer um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Juventude também precisa encerrar uma sequência incômoda de quatro partidas sem vitória. O momento exige reação imediata para evitar que a equipe se aproxime ainda mais da zona de perigo e para retomar a confiança que vinha sendo construída sob o comando de Thiago Carpini.