Uma dúvida e mudanças em todos os setores: Caxias está encaminhado para enfrentar o Floresta

Técnico Júnior Rocha fará mudanças na equipe. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias finalizou a semana de treinos mais decisiva de 2025 com um treinamento com portões fechados na manhã desta sexta-feira (10). No sábado (11), o time de Júnior Rocha dará a cartada final em busca do sonhado acesso à Série B. A partir das 17h, o Grená recebe o Floresta, no Estádio Centenário.

E o time terá mudanças diante dos cearenses. A principal dúvida recai sobre a situação do meia Tomas Bastos, que teve uma lesão muscular na coxa.

— O Tomas é dúvida. A gente estava tentando fazer um manuseio, algumas maneiras pra diminuir a dor. Mas... que nem o Alisson foi pro jogo não tendo condições é ruim. Mas a gente tem esperança, sim, que ele possa ir. Mas é dúvida — declarou Júnior Rocha.

Apesar de manter um pequeno otimismo, Tomas Bastos não deverá ir a campo contra o Floresta e Yann Rolim surge como principal candidato a seguir na equipe, uma vez que o camisa 10 já foi desfalque na derrota para o São Bernardo.

Provável time

Calyson poderá ter Giovane Gomez e Jonathan Ribeiro ao seu lado no ataque. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Na defesa, Gustavo Henrique irá formar dupla de zaga com Alan. O defensor se recuperou de uma virose e ficará à disposição. Para a vaga do suspenso Thiago Ennes, Ronei será o lateral-direito da equipe.

No meio-campo, a principal disputa está entre Mossoró e Mantuan. Um deles deverá iniciar o jogo.

Mas a grande novidade da equipe está no ataque: Giovane Gomez poderá ganhar a vaga de Welder, algo que a torcida pede nos últimos jogos.