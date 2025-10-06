Esportes

"Um jogo de dois tempos muito distintos", avalia técnico do Juventude após derrota para o Fortaleza

Treinador lamentou a queda de produção da equipe na segunda etapa e o pênalti desperdiçado por Gilberto, que poderia ter feito o Verdão abrir 2 a 0 aos 20 minutos de jogo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

