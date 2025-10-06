"Um jogo de dois tempos muito distintos", avalia técnico do Juventude após derrota para o Fortaleza

Treinador disse que não teria feito as mudanças no intervalo, mas atletas pediram substituições. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude se complicou ainda mais na briga para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste domingo (5), em um confronto direto contra o Fortaleza, no Estádio Alfredo Jaconi, saiu na frente com Rafael Bilu, teve um pênalti para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo e acabou levando a virada depois do intervalo.

Após a partida, o técnico Thiago Carpini tentou explicar os motivos para a queda de rendimento do Juventude, que não conseguiu manter o mesmo ímpeto durante os 90 minutos.

— Difícil explicar uma derrota como essa. Existem derrotas e derrotas. A maneira como se ganha e se perde. Foi um jogo de dois tempos muito distintos. Um primeiro muito bom, quase que perfeito em relação ao que planejamos para o jogo. Tivemos a oportunidade de liquidar a partida já com 20 minutos de jogo. E deixo frisado que não é culpa do Gilberto. É algo que acontece com todos os atletas. Mas o momento requer alguns cuidados. Isso gerou uma certa instabilidade, até que conseguíssemos acabar bem o primeiro tempo — avaliou o treinador, que pontuou sobre as carências da equipe e as saídas de Rafael Bilu e Igor Formiga no intervalo:

— Um segundo tempo muito distinto, muito abaixo, irreconhecível. As mexidas, infelizmente, têm elevado o nível em outros jogos, mas isso hoje não aconteceu. Não pretendia fazer nenhuma mudança no intervalo, mas os atletas pediram. O Bilu está voltando agora. O Abner não tinha condições de jogo, fez quatro treinamentos com bola e sentiu. O Ewerthon ainda voltando de cirurgia. Essas são as dificuldades que viemos enfrentando para escolher os 11 jogadores. Mas, acredito que hoje, pelo primeiro tempo, os detalhes da partida fizeram a diferença.

Diante de mais um adversário direto, o Juventude não conseguiu fazer valer a força do time no Alfredo Jaconi. Mesmo assim, Carpini garante que continua acreditando na recuperação da equipe.