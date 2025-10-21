Um ano após grave lesão, Peixoto renasce com Carpini e vira peça importante no Juventude

Peixoto e Carpini em treinamento no CT. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O futebol escreve histórias que nem o mais criativo dos roteiristas ousaria imaginar. Há um ano e dois meses, Daniel Peixoto viu seu destino prejudicado ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um duelo contra o Bragantino. A recuperação foi longa, silenciosa, e marcada por ausências: dos gramados, das escalações e dos holofotes.

No entanto, o tempo, que tantas vezes é vilão, também pode ser cúmplice. Já em 2025, mesmo curado, Daniel colecionava minutos escassos até a chegada de Thiago Carpini, que enxergou nele mais do que um volante. Sob nova direção, o jogador se reinventou: foi zagueiro, foi meio-campista, e até gol de centroavante fez, justamente contra o Bragantino. Como se o futebol, em sua ironia poética, tivesse decidido fechar o ciclo com um gesto de redenção.

— Passou um filme na cabeça, porque só quem teve essa lesão sabe o quanto é difícil. Eu creio que todas as coisas cooperam. E eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha que está aqui maravilhosa, e elas me deram força para que eu pudesse voltar bem. E toda a equipe do Juventude também, os médicos, os fisioterapeutas, os colegas de trabalho, me deram todo o suporte para que eu me sentisse bem e pudesse voltar a fazer o que eu amo — comentou Peixoto, que completou:

— Estou muito feliz mesmo. É uma sensação de recomeço. Mostra que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena você trabalhar, mesmo quando você não vem jogando. Eu estava plantando isso durante os treinamentos, eu estava plantando durante o tempo que eu não estava jogando, estava confiando, acreditando, e hoje (segunda-feira) eu tive a oportunidade de iniciar jogando, numa posição que eu gosto e de chegar na área, e Deus me presenteou com esse gol.

Com Daniel Peixoto ganhando espaço e o elenco mostrando sinais de evolução sob o comando de Thiago Carpini, o Juventude mantém vivo o sonho de permanecer na Série A. A equipe aposta na versatilidade de seus jogadores e na força coletiva para superar os desafios da reta final..

— A gente trabalha muito para sair dessa situação, que incomoda a gente, mas a gente crê que na 38ª rodada a gente vai estar fora da zona de rebaixamento — afirmou o jogador.

Compromisso

Peixoto comemora gol do Juventude diante do Bragantino. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Em 2025, Daniel Peixoto soma sete partidas, cinco delas sob o comando de Thiago Carpini, técnico que tem sido decisivo em sua retomada. Na vitória sobre o Bragantino, o volante foi titular na vaga de Mandaca, suspenso, e protagonizou o momento mais simbólico da temporada: marcou o gol da vitória contra o mesmo adversário que, há pouco mais de um ano, havia sido palco de sua grave lesão no joelho.

A atuação reforça sua versatilidade e a confiança conquistada com Carpini, que tem explorado ao máximo o potencial do jogador.

— Por várias vezes, o Peixoto sequer foi relacionado no início do meu trabalho. Então, essa energia, esse compromisso com o todo, com o coletivo, com a instituição, isso a gente não abre mão — comentou o técnico Thiago Carpini.