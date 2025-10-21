Esportes

Redenção
Notícia

Um ano após grave lesão, Peixoto renasce com Carpini e vira peça importante no Juventude

O volante foi titular diante do Bragantino e marcou o gol da vitória do alviverde

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

