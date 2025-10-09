Virada histórica? Os três motivos citados pelo zagueiro do Caxias para acreditar no acesso à Série B

Alan marcou o último gol do Caxias em casa diante do ABC. Porthus Junior / Agencia RBS

O final da tarde de sábado (11) será de fortes emoções para o torcedor do Caxias que irá ver seu time pela última vez no Estádio Centenário nesta temporada. Antes entusiasmado pela campanha excepcional da equipe na primeira fase e agora, desconfiado de que o time poderá conquistar a vaga à Série B do Brasileiro na última rodada do quadrangular.

O líder da primeira fase ainda não venceu na etapa seguinte da Série C. Mais do que isso, está há oito partidas sem vitória, com apenas um gol marcado.

Para conquistar o tão sonhado acesso será preciso vencer o Floresta e torcer para o Londrina derrotar o São Bernardo no Paraná. Além disso, uma das vitórias, seja ela do Caxias ou do Londrina, terá que ser por dois gols de diferença. Algo que ainda não aconteceu no Grupo B do quadrangular.

Em meio a tanta desconfiança, o zagueiro Alan foi o único atleta grená a se manifestar publicamente antes do duelo com os cearenses. E o defensor enumerou três motivos para o torcedor acreditar no acesso grená no sábado.

1. Pela campanha na 1ª fase

— Pelo começo, eu acho que talvez muita gente não acreditasse que a gente poderia classificar. E a gente classificou com muito mérito, e em primeiro, e até sobrando em determinada situação, em determinado momento — comentou Alan.

2. Para o Caxias, sempre é mais difícil

— E segundo, eu não queria que fosse assim, mas falam que para o Caxias é sempre mais difícil. E eu acho que dessa vez vai ser desse jeito. Então, a gente vai buscar esse acesso. Merecemos, não por sermos trabalhadores de mais, eu acho que os outros times também trabalham. Não por sermos corretos, eu acho que o nosso grupo talvez seja o grupo mais correto da competição. Times que pagam em dia, times que cumprem seus compromissos. Então, é o de fato que tem acontecido no campeonato, é o detalhe. Então vamos buscar esse detalhe.

3. Pelo torcedor

— E pelos nossos torcedores, pelos nossos dirigentes, nossa comissão técnica, todo o staff do clube. A gente vai buscar esse acesso, porque são pessoas que merecem, são pessoas que vivem um clube de verdade. E eu estou sentindo na pele o que é ser Caxias e eu quero muito conquistar esse acesso e deixar meu nome marcado na história do clube — finalizou Alan.