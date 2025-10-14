"The Last Dance": Shamell anuncia que disputará sua última temporada do NBB no Caxias Basquete

Jogador anuncia sua decisão em evento de apresentação do NBB 2025/26 Fabrício Miguel / LNB, Divulgação

Um dos grandes nomes da história do Novo Basquete Brasil (NBB) anunciou que disputará a sua última temporada como profissional. Aos 45 anos, Shamell Stallworth confirmou, no evento de lançamento da edição 2025/26, que vai se aposentar das quadras no Caxias do Sul Basquete.

— Essa é minha última temporada. Sempre falo que já fiz tudo o que poderia fazer. Nas férias, meu filho me perguntou se eu poderia treiná-lo todo dia. Existem muitos sacrifícios, muitas viagens, sempre ficamos longe da família, treino extra, lesões, não é fácil. O que o meu filho falou me pegou. Sempre falei que poderia jogar mais uma temporada, sempre mais uma. Mas hoje posso falar que é minha Last Dance — confirmou Shamell, no evento realizado em São Paulo.

Natural do Alabama (EUA), Shamell chegou ao Brasil em 2004, contratado por Araraquara, e rapidamente conquistou espaço com seu talento e carisma. A partir dali, sua relação com o basquete brasileiro se tornou duradoura e simbólica, marcada por números impressionantes e uma forte identificação com o público e as equipes que defendeu.

Ao longo de quase duas décadas, Shamell vestiu as camisas de Limeira, Pinheiros, Mogi, São Paulo e, mais recentemente, Caxias do Sul, onde chegou em 2024. Ele é o maior cestinha da história do NBB, com 9.428 pontos.

O objetivo é, na última temporada, superar os 10 mil pontos, o que seria um fato ainda mais relevante dentro da sua trajetória. Até aqui, são 557 jogos na competição, sempre com médias consistentes e um estilo de jogo que influenciou gerações.

No último NBB, ele teve médias de 13 pontos e 2,3 assistências por partida, sendo peça fundamental na histórica vitória sobre o Flamengo, na segunda partida das oitavas de final da competição, no Rio de Janeiro.