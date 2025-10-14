Esportes

Despedida
Notícia

"The Last Dance": Shamell anuncia que disputará sua última temporada do NBB no Caxias Basquete

Norte-americano de 45 anos chegou ao Brasil em 2004 e construiu carreira marcada por números impressionantes e pelo carisma e proximidade com os torcedores

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

