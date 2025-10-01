Esportes

26ª rodada
Notícia

"Tenho que destacar a entrega e o compromisso coletivo dos atletas", diz técnico do Juventude após empate com o Atlético-MG

Time alviverde ficou no 0 a 0, em Belo Horizonte, e agora soma 23 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS