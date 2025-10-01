"Tenho que destacar a entrega e o compromisso coletivo dos atletas", diz técnico do Juventude após empate com o Atlético-MG

Técnico Thiago Carpini comandou o Juventude no empate em 0 a 0. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude encerrou o mês de setembro sem vitórias e ampliou sua sequência ruim na temporada. Já são quatro jogos sem vencer, o que acende o sinal de alerta para a equipe na reta final do Brasileirão. Nesta terça-feira (30), o time alviverde empatou com o Atlético-MG 0 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com a igualdade diante do Galo, o Juventude segue estagnado na tabela e continua na zona de rebaixamento. A equipe comandada por Thiago Carpini precisa reencontrar o caminho das vitórias para evitar maiores complicações na competição.

— Muito importante tudo que foi feito. Uma semana pesada, com sequência de sábado e terça-feira, deslocamento de Caxias para Belo Horizonte, não é uma logística simples. A exigência física e mental depois de um clássico e agora esse jogo. Nós tivemos a condição de fazer um treinamento no gramado sintético. Sabíamos que a equipe tinha ser muito ajustada no comportamento sem a bola e eles fizeram — afirmou Carpini, que completou:

— Não sofremos gols e pontuamos fora de casa. Nesse recorte recente, a gente voltou a ser uma equipe competitiva fora de casa. As coisas estão se ajustando e elas precisam se ajustar. Tenho que destacar a entrega e o compromisso coletivo dos atletas.

Na escalação, Carpini surpreendeu ao promover mudanças estratégicas: o zagueiro Cipriano voltou a ser titular após um período fora da equipe, enquanto Daniel Peixoto, volante de origem, foi deslocado para atuar numa linha de cinco defensores, reforçando o sistema defensivo com versatilidade e disciplina tática.

Leia Mais Com promoção para sócios, Juventude anuncia venda de ingressos para duelo com o Fortaleza

— A oportunidade do Cipriano, inevitavelmente iria acontecer, porque ele fez um jogo bom contra o Corinthians. Depois, ele acabou sendo muito crucificado por algumas pessoas na expulsão contra o Vitória. Nunca deixamos de confiar no atleta. Não vamos desistir de ninguém. Hoje, fez um jogo muito seguro. O Peixoto foi uma grata surpresa. No pouco tempo que treinamos, senti que aumentaria nossa competitividade nessa linha de cinco — analisou o treinador, que completou:

— A gente trabalha dentro dos nossos comportamentos e naquilo que vamos enfrentar. Nossa estratégia foi dar mais de largura amplitude com o Formiga e o Hermes para trazer o Lucas e o Ênio mais para dentro do campo.

O Juventude volta a campo no próximo domingo (5), às 18h30min, para enfrentar o Fortaleza no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida representa uma oportunidade crucial para o time gaúcho encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória e retomar o caminho dos bons resultados diante de sua torcida.