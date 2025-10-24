"Temos que buscar essa sequência de vitórias", afirma atacante do Juventude antes de jogo contra o Grêmio

Técnico Thiago Carpini vai finalizar a preparação neste sábado. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude vive a expectativa do confronto contra o Grêmio, que ocorre neste domingo (26), às 16h, na Arena, pela 30ª rodada da Série A. Em busca de uma sequência de vitórias para sair da zona de rebaixamento, o técnico Thiago Carpini comanda os últimos ajustes. Não é descartada alguma surpresa na escalação.

Provável presença no ataque, Gabriel Taliari concedeu entrevista coletiva antes do penúltimo treino da semana. O atacante minimizou o peso extra de ser um clássico, destacando que a prioridade é pontuar no Campeonato Brasileiro.

— Acho que não muda nada, a gente sabe que é um clássico. É um jogo grande, o Campeonato Brasileiro só tem jogo grande. O Grêmio tem uma grande equipe também, vai ser um jogo muito difícil, mas também precisamos fazer um grande jogo, mostrar. Temos que buscar essa sequência de vitórias— comentou Taliari, atacante do Ju, que busca a segunda vitória seguida após superar o Bragantino.

Mesmo com o Grêmio vindo de uma derrota por goleada por 4 a 0 para o Bahia, e com a possibilidade de não ter alguns jogadores, Taliari preferiu focar na qualidade do elenco tricolor. O atacante não espera facilidade no confronto.

— A equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada, independente de quem jogue. É claro que acho que eles também estão pensando em um jogo contra a gente, estamos trabalhando para poder fazer um grande jogo, independente de quem vai jogar e sair com um grande resultado — finalizou o atacante alviverde.

O Juventude precisa da vitória para embalar a reação e melhorar seu desempenho como visitante no Brasileirão, que é o pior entre todos os times da elite com 11% de aproveitamento.