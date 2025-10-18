Técnico Júnior Rocha anuncia saída do Caxias e não segue no clube em 2026

Treinador se despediu após a eliminação na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Júnior Rocha não continuará no Caxias em 2026. O técnico fez um comunicado em suas redes sociais neste sábado (18) e se despediu do clube grená.

O agora ex-comandante chegou ao clube na terceira rodada da Série C do Brasileiro e liderou a equipe até a liderança e a classificação antecipada ao quadrangular. Porém, na fase decisiva, o Caxias não venceu e ficou na lanterna do Grupo B, com quatro pontos.

- Nem sempre o resultado final traduz tudo o que foi construído, mas tenho a certeza de que deixamos um legado de esforço, comprometimento e respeito pela camisa - disse o treinador na nota publicada.

Júnior Rocha já havia dito após a eliminação diante do Floresta, que tinha propostas de outros clubes. A Inter de Limeira, que conquistou o acesso à Série C de 2026, e no início da temporada foi rebaixado à Série A2 do Paulistão, gostaria do retorno do treinador.

Na Paraíba também surgiu a informação da imprensa local em um possível interesse do Botafogo-PB na contratação de Júnior Rocha para a próxima temporada.

Na segunda-feira (20), o Caxias deve oficializar a saída do treinador e confirmar o nome do novo executivo de futebol. Na sexta-feira, foram anunciados o vice de futebol Chiquinho Corsetti e o gerente João Corrêa.

Confira a nota oficial do treinador:

"Hoje me despeço do Caxias cheio de gratidão. Foram meses de muito trabalho, entrega e dedicação total a um projeto que nos fez sonhar alto e acreditar até o fim. Nem sempre o resultado final traduz tudo o que foi construído, mas tenho a certeza de que deixamos um legado de esforço, comprometimento e respeito pela camisa.



Agradeço de coração à diretoria pela confiança, aos atletas pela parceria e entrega diária, à comissão técnica e a todos os funcionários do clube, que fizeram parte dessa jornada com lealdade e profissionalismo.



E, claro, um agradecimento especial à torcida, sempre apaixonada, presente e vibrante. Vocês foram fundamentais em cada passo dessa caminhada.



Saio com aprendizados e vivências que levarei comigo e com enorme respeito por tudo o que foi vivido.



Obrigado, Caxias"