Esportes

Confirmado
Notícia

Técnico Júnior Rocha anuncia saída do Caxias e não segue no clube em 2026

Pelas redes sociais, treinador agradeceu ao time grená e a todos que fizeram parte da trajetória durante a competição nacional

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS