Técnico do Juventude elogia a postura da equipe na vitória sobre o Bragantino

O Juventude voltou a vencer após sete rodadas. O time alviverde derrotou o Bragantino por 1 a 0, nesta segunda-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, e encerrou uma incômoda sequência no Campeonato Brasileirão. O Verdão conquistou três pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento.
O resultado dá novo ânimo à equipe comandada por Thiago Carpini, que agora busca embalar na reta final da competição.
— Já merecíamos um resultado melhor pelo que o time apresentou contra o Fluminense. Conseguimos ali uma recuperação anímica. Talvez, um divisor de águas dentro deste nosso cenário foi o jogo contra o Fortaleza, pela forma como o jogo se desenhou. Hoje, o desafio era conseguir unir o desempenho com a vitória. Mesmo com as ausências, conseguimos oportunizar alguns atletas, como foi o caso do Peixoto — avaliou o técnico Thiago Carpini.
Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Grêmio no domingo (26), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com 26 pontos, o time alviverde ganhou uma posição e ocupa o 18º lugar.
Para o treinador alviverde, o mais importante é que o time seguirá lutando para conquistar o objetivo.
— A capacidade de nós conseguirmos retomar a confiança dentro do vestiário. Acreditar naquilo que está sendo proposto. Tudo na medida. Esse era o nosso maior receio: não conseguir que eles voltassem a lutar. É algo que sempre prometemos. Não pode faltar essa questão emocional, a energia. É uma característica do Juventude, um time de força, de imposição em cima do adversário — destacou Thiago Carpini.