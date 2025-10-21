Esportes

Fim do jejum
Notícia

Técnico do Juventude elogia a postura da equipe na vitória sobre o Bragantino

Equipe alviverde voltou a somar três pontos no Alfredo Jaconi e continua na briga para sair da zona de rebaixamento

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS