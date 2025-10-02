Técnico do Esportivo é contratado por clube da Série D para 2026

Gaúcho foi anunciado no Alviazul em junho de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (2), o técnico do Esportivo, Márcio Nunes, foi anunciado pelo União Rondonópolis, do Mato Grosso.

Através das redes sociais, a equipe colorada comunicou o comandante como reforço para o primeiro semestre de 2026. O gaúcho treina a equipe mato-grossense no Campeonato Estadual e na Série D.

— Estou feliz e motivado de comandar essa grande equipe de tradição do futebol mato-grossense no ano que vem — disse o treinador.

E como fica o Esportivo?

Disputando a Copa FGF - Troféu Ruy Carlos Ostermann, o Tivo conta com Márcio Nunes até o final de 2025, quando ele viaja para seu novo clube.

Após cumprir com seus compromissos no União, o treinador retorna ao comando do time da Serra Gaúcha para a Divisão de Acesso de 2026, que acontece no segundo semestre do ano.