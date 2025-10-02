Esportes

Vai e vem
Notícia

Técnico do Esportivo é contratado por clube da Série D para 2026

União Rondonópolis anunciou a contratação de Márcio Nunes para o primeiro semestre do próximo ano

Camila Corso

Jornal Pioneiro

