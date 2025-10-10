Técnico do Caxias rebate críticas e faz comparação inusitada: "Eu já fui treinador da Seleção Brasileira, vocês sabiam?"

Júnior Rocha tem a chance de conduzir o Caxias ao acesso à Série B. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Júnior Rocha chamou pra si a responsabilidade do momento delicado que vive o Caxias no quadrangular do acesso na Série C. O treinador grená comentou a situação da equipe — que não depende mais de si para conquistar o acesso — após o treinamento desta sexta-feira (10) no Estádio Centenário. A atividade encaminhou a equipe para o duelo decisivo contra o Floresta neste sábado (11), às 17h.

— Sou eu que planejo o modelo, as trocas, as alterações, os treinos. Mas o que eu quero deixar de legado é que nós pegamos um grupo desacreditado e nós estamos indo para a última rodada com totais chances de classificação para a Série B. E se acontecer, e a gente confia muito que aconteça, aí vai estar tudo certo. Porque o futebol é assim e a gente sabe disso e não tem problema nenhum — destacou o treinador, que ainda fez um paralelo sobre as críticas que vem recebendo:

— Eu já fui treinador da Seleção Brasileira, vocês sabiam ou não? Seleção Brasileira, essa mesma, a profissional. Eu treino a Seleção sempre. Eu que escalo ela no meu pensamento. Já corneteei a Seleção, também sou um torcedor da Seleção Brasileira. Então, eu sei como é que é. Sei lidar com as críticas, não tenho problema. Por isso que eu sempre assumo, porque é o meu papel. Não é diretoria, não é o seu Setti (vice de futebol), não é comissão, é o treinador. E eu estou pronto para isso, senão eu não estaria aqui, num clube tão tradicional como o Caxias.

O líder da primeira fase precisa vencer, torcer para o Londrina derrotar o São Bernardo e ainda tirar uma diferença de saldo de gols. Somente assim conquistará o acesso. Cenário bem mais complicado do que o imaginado por muitos torcedores dada a campanha feita pelo grená na primeira fase. Por isso, a pressão sobre o trabalho de Júnior Rocha aumentou e ele fez questão de responder sobre o momento vivido pela equipe.

— Muita gente pode escrever lá, porque hoje nós temos todos os profetas do acontecido: "Ah, o Júnior já largou", não. Eu trabalho com a realidade. Nós podemos conquistar o acesso aqui no sábado, como podemos não conquistar. Essa é a vida. O problema é que, às vezes, as pessoas não querem lidar com a verdade. Eu sei lidar com a verdade no meio do esporte. Podemos aqui fazer um ótimo jogo, como podemos fazer um péssimo jogo. O que nós queremos para nós? Fazer um ótimo jogo. Estamos preparados para fazer um ótimo jogo — afirmou Júnior Rocha antes de finalizar: