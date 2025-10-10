Esportes

Fala professor
Notícia

Técnico do Caxias rebate críticas e faz comparação inusitada: "Eu já fui treinador da Seleção Brasileira, vocês sabiam?"

Júnior Rocha assume responsabilidade pelo momento delicado do clube na luta pelo acesso à Série B, mas crê em resposta da equipe neste sábado (11)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS