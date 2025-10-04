Técnico do Caxias fala por que acredita na virada da equipe na Série C e faz uma revelação sobre o momento vivido pelo time

Júnior Rocha está disputando seu quarto quadrangular de Série C. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Por mais distante que tenha ficado as chances de acesso do Caxias após a derrota em casa para o Londrina, o técnico Júnior Rocha segue muito confiante na retomada das vitórias. Para a partida diante do São Bernardo no domingo (5), o comandante grená crê que as virtudes que acompanharam a equipe na campanha que conduziu o time à liderança da primeira fase da Série C possam se fazer presentes no Estádio Primeiro de Maio.

— Assim como a gente já conquistou no campeonato, vitórias fora de casa, a gente vai com essa esperança, sempre respeitando o adversário, sabendo da competência que tem do outro lado, da vontade que tem do outro lado, do trabalho também, mas a gente tem as nossas virtudes, as nossas qualidades — apontou o treinador.

Uma das características da equipe era ter um dos melhores ataques dentre os 20 participantes. Foram 26 gols marcados em 19 jogos na fase inicial, com média de 1,3 por jogo. Mas o desempenho ofensivo caiu bastante. A equipe marcou apenas uma vez nas últimas sete partidas disputadas entre o fim da primeira fase e o quadrangular decisivo, com média de apenas 0,14 por partida.

— A gente foi muito cirúrgico na primeira fase, e agora temos criado as nossas chances, tido um volume, como no pós-gol que sofremos com o Londrina. Não foram chances tão claras, mas tivemos finalizações, cruzamentos, bola parada, e a gente não foi feliz em concluir. Nós temos que continuar nos aperfeiçoando, o nosso objetivo aqui é continuar insistindo com os atletas — comentou o técnico grená.

Ontem (quarta-feira) o Alan, na nossa oração, falou dos sete jogos sem ganhar, e eu juro para vocês que eu não sabia, porque para mim, o próximo jogo é sempre o mais importante. JÚNIOR ROCHA Técnico do Caxias

Grupo embolado

Por mais que as primeiras vitórias do grupo do Caxias acontecessem na quarta rodada, os duelos deste fim de semana podem, uma vez mais, embolar a disputa por duas vagas à Série B. Londrina e Floresta abrem a rodada somando seis pontos cada, enquanto que São Bernardo e Caxias aparecem em seguida com três.

Júnior Rocha está disputando o seu quarto quadrangular de Série C de Brasileiro. Por Ypiranga e Figueirense o acesso não veio, mas no ano passado, o treinador conduziu a Ferroviária à Segunda Divisão Nacional.

— É tudo detalhezinho e a nossa chave ficou embolada por causa dos empates, coisa que nunca aconteceu no quadrangular final de nenhuma Série C. Acredito que possamos melhorar, e é isso que flui, é isso que mantém a gente vivo, com essa chama acesa, porque o futebol é assim, todos passam por bons e maus momentos — avaliou Júnior Rocha, que ainda fez uma revelação sobre o momento da equipe, há sete jogos sem vencer: