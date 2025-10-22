Tabu e feito inédito: o que está em jogo para o Juventude diante do Grêmio na 30ª rodada

Os dois times voltam a se enfrentar na 30ª rodada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude tem um desafio importante neste domingo (26), às 16h, quando enfrenta o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. Lutando contra o rebaixamento, o time alviverde precisa somar pontos fora de casa para seguir vivo na disputa. O confronto é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete ser decisivo para as pretensões do clube na temporada.

Além da busca pela recuperação na tabela de classificação, o Juventude encara um tabu. Nunca venceu o Grêmio na Arena e não conquista uma vitória na capital gaúcha desde 2008. São 19 jogos com o Tricolor como mandante nesse período, com 14 derrotas alviverdes e cinco empates.

A última vitória do Juventude em solo gremista aconteceu há 17 anos, nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na ocasião, o Grêmio era o único invicto da competição, mas acabou superado por 3 a 2 no Estádio Olímpico. Mendes, duas vezes, e Thiago Santos marcaram os gols da histórica vitória alviverde.

Desde então, o Juventude busca repetir o feito e encerrar a sequência negativa. O duelo de domingo representa mais do que três pontos: é uma oportunidade de resgatar a confiança, desafiar a lógica e escrever um novo capítulo na rivalidade regional.

O Juventude, treinado por Zetti, atuou com: Michel Alves; Elvis, Márcio Alemão, Nunes e Márcio Goiano; Renan (Hércules), Juan Pérez, Lauro e Ivo (Elder); Maycon (Thiago) e Mendes.

Já o Grêmio, na época do técnico Celso Roth, com: Marcelo Grohe; Felipe, Léo Jean e Paulo Sérgio; Nunes (Rafael Carioca), Eduardo Costa, Maylson (Jonas) e Dos Santos (Tadeu); Roger e Perea.

Além de quebrar esse tabu e buscar uma vitória inédita, o Juventude pode diminuir a vantagem dos adversários fora da zona do rebaixamento. Ainda restam nove jogos e o Verdão segue na luta pela permanência na elite.