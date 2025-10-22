Esportes

Brasileirão
Notícia

Tabu e feito inédito: o que está em jogo para o Juventude diante do Grêmio na 30ª rodada

Partida será realizada na Arena, em Porto Alegre, no domingo (26), às 16h

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

