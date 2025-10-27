Sparkling Night Run tem recorde de participantes na 11ª edição

A prova aconteceu na Praça Achyles Mincarone. Marcio Rodrigues / Foco Radical / Divulgação

As ruas de Bento Gonçalves foram tomadas por corredores na noite do último sábado (25). A Sparkling Night Run reuniu mais de 1,2 mil atletas na 11ª e maior edição do evento de corrida noturna.

O Circuito Kids abriu a programação, com 95 participantes de 3 e 15 anos. Na sequência, foi a largada de corredores nas modalidades de 21km e 10,5km. Com 531 inscritos, a prova de 5km iniciou, seguido da corrida de 3km. Mesmo com chuva, a equipe de caminhada encerrou a programação.

Pela primeira vez, as provas aconteceram na Praça Achyles Mincarone. Após percorrer trechos emblemáticos da cidade e retornarem à largada, os corredores participaram de uma noite de integração. Massas, frutas, água, espumantes e até massagem estavam à disposição no pós-prova.

O coordenador da prova nesta edição e diretor do CIC-BG, Diego Santi, encerrou o evento com avaliação positiva.

— Ficamos muito felizes em ver atletas e comunidades verdadeiramente integrados, aproveitando toda a estrutura que preparamos para garantir segurança, conforto, bem-estar e, claro, diversão. A Sparkling Night Run cumpriu sua proposta de conectar Bento Gonçalves em um evento especial que mostra como o esporte pode proporcionar ótimos momentos de lazer e convivência — disse.

Confira os vencedores de cada categoria

21km:

Masculino: Adalmir Alexandre Mezim — 1:19:56.183

Feminino: Alice Fae — 1:33:35.951

10,5km:

Masculino: Tiago Poloni — 0:38:58.170

Feminino: Helem Spadari — 0:41:34.840

5km:

Masculino: Jean Rocha Cruz — 0:19:08.511

Feminino: Leticia Garibotti Brandao — 0:22:15.231

3km: