Sparkling Night Run tem edição recorde com mais de 1,2 mil atletas em Bento Gonçalves

A Sparkling Night Run celebra sua 11ª edição com um marco expressivo: todas as 1250 vagas foram preenchidas, confirmando o sucesso da corrida de rua noturna no calendário esportivo de Bento Gonçalves. O evento acontece neste sábado (25) e promete movimentar a cidade da Serra Gaúcha.
Pela primeira vez, o ponto central da corrida será a Praça Achyles Mincarone, um dos cartões-postais locais, que abriga a icônica Igreja São Bento — com arquitetura inspirada em uma pipa de vinho — e o Monumento aos Imigrantes. O espaço será transformado em um ambiente festivo, reunindo atletas e espectadores em um clima de celebração.
Os participantes irão estão inscritos em quatro distâncias na corrida: 3km, 5km, 10,5km e 21km. Já na caminhada, o percurso será de 5km. Crianças também terão vez na prova kids, dividida por faixas etárias. Todas as modalidades terão largada e chegada na Praça Achyles Mincarone, reforçando o papel central do local no evento.
Segundo a organização, a segurança e o suporte aos corredores serão garantidos por uma operação conjunta entre o Departamento Municipal de Trânsito, a Brigada Militar e a Secretaria de Segurança Pública, com bloqueios parciais nas vias.
Ao longo do trajeto, haverá pontos de hidratação e assistência médica. Após cruzarem a linha de chegada, os atletas serão recebidos com massas, frutas, biscoitos e uma taça de espumante, celebrando o espírito da Sparkling Night Run.
Integração
A Sparkling Night Run incentiva hábitos saudáveis e fortalecer os laços comunitários. A programação vai além da corrida, oferecendo momentos de confraternização com música ao vivo e uma variedade de opções gastronômicas para atletas e visitantes.
A partir das 19h30min, a banda Pampaneja dá início à festa com um repertório que mistura clássicos da música tradicional gaúcha e sucessos do sertanejo, embalando o público até as 21h. Em seguida, a animação continua ao som de DJ.
Durante toda a noite, tendas gastronômicas estarão disponíveis para garantir energia e sabor aos participantes. O cardápio inclui desde crepes, hambúrgueres e sanduíches de costelão até sobremesas como sorvete na chapa, pipoca e algodão doce. Para quem quiser brindar a ocasião, haverá também cerveja artesanal.
— Todos estão convidados a participar desse grande movimento que busca tornar as práticas esportivas mais presentes no cotidiano das pessoas e, principalmente, integrar as pessoas em um momento de lazer saudável, para curtir com a família e os amigos — destaca o Diego Santi, diretor do CIC-BG, responsável pela realização da Sparkling Night Run, e coordenador da prova nesta edição.
Serviço da prova
O quê: 11ª Sparkling Night Run
Quando: Sábado - 25 de outubro de 2025
Onde: largada e chegada em frente à Praça Achyles Mincarone
Horário das largadas:
18h: kids
19h10min: 21km e 10,5km
19h15min: 5km
19h20min: 3km
19h30min: caminhada
Realização: CIC-BG