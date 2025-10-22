Sparkling Night Run tem edição recorde com mais de 1,2 mil atletas em Bento Gonçalves

Prova tem recorde de inscritos e terá novo ponto de largada neste ano. Marcio Rodrigues / Sparkling / Divulgação

A Sparkling Night Run celebra sua 11ª edição com um marco expressivo: todas as 1250 vagas foram preenchidas, confirmando o sucesso da corrida de rua noturna no calendário esportivo de Bento Gonçalves. O evento acontece neste sábado (25) e promete movimentar a cidade da Serra Gaúcha.

Pela primeira vez, o ponto central da corrida será a Praça Achyles Mincarone, um dos cartões-postais locais, que abriga a icônica Igreja São Bento — com arquitetura inspirada em uma pipa de vinho — e o Monumento aos Imigrantes. O espaço será transformado em um ambiente festivo, reunindo atletas e espectadores em um clima de celebração.

Leia Mais 11ª edição da Sparkling Night Run tem novidades no percurso em Bento Gonçalves

Os participantes irão estão inscritos em quatro distâncias na corrida: 3km, 5km, 10,5km e 21km. Já na caminhada, o percurso será de 5km. Crianças também terão vez na prova kids, dividida por faixas etárias. Todas as modalidades terão largada e chegada na Praça Achyles Mincarone, reforçando o papel central do local no evento.

Segundo a organização, a segurança e o suporte aos corredores serão garantidos por uma operação conjunta entre o Departamento Municipal de Trânsito, a Brigada Militar e a Secretaria de Segurança Pública, com bloqueios parciais nas vias.

Ao longo do trajeto, haverá pontos de hidratação e assistência médica. Após cruzarem a linha de chegada, os atletas serão recebidos com massas, frutas, biscoitos e uma taça de espumante, celebrando o espírito da Sparkling Night Run.

Integração

A Sparkling Night Run incentiva hábitos saudáveis e fortalecer os laços comunitários. A programação vai além da corrida, oferecendo momentos de confraternização com música ao vivo e uma variedade de opções gastronômicas para atletas e visitantes.

A partir das 19h30min, a banda Pampaneja dá início à festa com um repertório que mistura clássicos da música tradicional gaúcha e sucessos do sertanejo, embalando o público até as 21h. Em seguida, a animação continua ao som de DJ.

Durante toda a noite, tendas gastronômicas estarão disponíveis para garantir energia e sabor aos participantes. O cardápio inclui desde crepes, hambúrgueres e sanduíches de costelão até sobremesas como sorvete na chapa, pipoca e algodão doce. Para quem quiser brindar a ocasião, haverá também cerveja artesanal.

— Todos estão convidados a participar desse grande movimento que busca tornar as práticas esportivas mais presentes no cotidiano das pessoas e, principalmente, integrar as pessoas em um momento de lazer saudável, para curtir com a família e os amigos — destaca o Diego Santi, diretor do CIC-BG, responsável pela realização da Sparkling Night Run, e coordenador da prova nesta edição.

Serviço da prova

O quê: 11ª Sparkling Night Run

Quando: Sábado - 25 de outubro de 2025

Onde: largada e chegada em frente à Praça Achyles Mincarone

Horário das largadas:

18h: kids

19h10min: 21km e 10,5km

19h15min: 5km

19h20min: 3km

19h30min: caminhada