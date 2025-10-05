Sem o capitão Tomas Bastos, Caxias está confirmado para duelo contra o São Bernardo

Treinador promove mudanças na equipe por necessidade. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias entra em campo a partir das 19h para o penúltimo compromisso pelo quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro. É só uma vitória garante ao time grená a possibilidade de não depender de mais ninguém na última partida, contra o Floresta, no Estádio Centenário.

Para buscar o primeiro resultado positivo nesta segunda fase, técnico Júnior Rocha tem ausências importantes. O zagueiro Alisson e o meia Tomas Bastos são desfalques por conta de lesões. Douglas e Yann Rolim serão os substitutos.

O Caxias está confirmado com Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Yann Rolim; Jonathan Ribeiro, Calyson e Welder.

Já o São Bernardo, de Ricardo Catalá, vai a campo com Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Felipe Azevedo.